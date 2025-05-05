Оккупанты планируют подтягивать дополнительные силы и средства к фронту, проводить ротацию подразделений и возобновлять инженерные фортификации.

Российский диктатор Владимир Путин стремится использовать время самопровозглашенного трехдневного "перемирия" с целью подготовки к летнему наступлению и оккупации украинских земель.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире "Новости.Live".

"Вопрос прекращения активных боевых действий напрямую будет зависеть от ресурсных возможностей, соответственно, как Российской Федерации, так и украинских Сил обороны. Ситуация, на самом деле, не является простой ни для нас, ни для Российской Федерации", - считает Селезнев.

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При этом, он не совсем согласен с утверждением о том, что у россиян хватит ресурсов вести активные наступательные действия в течение 2025-первой половины 2026 года.

"Не факт, что так оно и будет", - подчеркнул Селезнев.

Он отметил, что Силы обороны критически зависят от ресурсных возможностей не только украинских, но и стран-партнеров. "Есть определенные проблемы, учитывая странную позицию американского правительства, учитывая то, что мы можем потерять поддержку не только от американцев, но и от других стран-участниц клуба "Рамштайн" 50 плюс, потому что они будут просто зеркалить действия американских чиновников", - добавил Селезнев.

В такой ситуации, он считает, что Украине стоит рассчитывать на собственные ресурсные возможности для оценки перспектив дальнейшего сопротивления.

"Но то, что в обозримой перспективе нет даже никаких оснований, точек соприкосновения, чтобы считать, что мы сможем заключить какое-то мирное соглашение с Москвой - это очевидно", - подчеркнул Селезнев.

Эксперт предполагает, что если российский диктатор Владимир Путин при политической поддержке президента США Дональда Трампа "выходит с предложением объявить перемирие на 30 суток, которое полностью пренебрегается Москвой - это точно не о стремлении Москвы к миру".

Селезнева убежден, что Путин объявляет о так называемом трехдневном перемирии на 9 мая для того, чтобы "подтянуть дополнительные силы и средства к линии фронта, провести ротацию подразделений, осуществить определенные меры по восстановлению инженерных фортификаций, чтобы уже с 10 мая перейти в рамках летней наступательной кампании к реализации своих планов".

Эксперт отметил, что у Путина планы абсолютно прозрачны - получение полного контроля над всей Донецкой областью. "А что касается других вариантов, то не стоит исключать попытки и попыток врага создать ту самую санитарную или буферную зону на территории нашего приграничья. Речь идет о Черниговской, Сумской, части Харьковской области", - сказал Селезнев.

Он считает очевидным, что российские захватчики попытаются захватить и всю Запорожскую и Херсонскую области.

"Всем этим грезит Путин. И он готов эти достижения получить, или силой дипломатии, или силой оружия", - подчеркнул Селезнев.

Перемирие Путина

Ранее Путин решил объявить трехдневное перемирие, потому что хочет 9 мая отпраздновать 80-ю годовщину победы во Второй мировой войне. Москва угрожает Украине, что в случае отказа присоединиться к перемирию, даст "эффективный ответ".

Президент Украины Владимир Зеленский не поддерживает предложенное Путиным перемирие и настаивает на прекращении огня минимум на 30 дней. По мнению Зеленского, модель о 30-дневном перемирии оптимальная, поскольку за несколько дней невозможно ни о чем договориться.

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