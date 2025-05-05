По мнению главнокомандующего, Украина показала, что способна контратаковать, бить и гнать врага, в том числе и на его земле.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский отметил, что созданная украинскими защитниками в приграничье Курской области России буферная зона сохраняет актуальность и в дальнейшем.

Как сообщил Сырский в социальной сети Facebook, он во время рабочей поездки наградил украинских воинов, которые отличились в ходе Курской операции.

"Эта операция, которая длится уже девять месяцев, достигла большинства поставленных целей. Благодаря нашим активным действиям на Курщине удалось не допустить наступательной кампании врага в Сумской и Харьковской областях. Буферная зона, которую Силы обороны Украины создали в приграничных районах, остается актуальной и сейчас", - подчеркнул Сырский.

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По его словам, количественно превосходящего противника можно победить только нестандартными ходами.

"Курская операция стала именно такой. Для врага это была неожиданность", - сказал Сырский.

Он добавил, что Украина показала, что способна контратаковать, бить и гнать врага, в том числе и на его земле.

Ситуация в Курской области

Как сообщал УНИАН, Силы обороны до сих порсохраняют присутствие на Курщине и держат определенный плацдарм. Несмотря на пропагандистские утверждения россиян, им так и не удалось полностью выбить украинские силы из Курской области. В то же время, россияне пытаются продолжать распространять обманчивые утверждения о присутствии ВСУ на Курщине.

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман отмечает, что существует три цели для сохранения присутствия ВСУ на Курщине. В частности, создание буферной зоны, попытка связать относительно большие силы российских сил именно в этих регионах, и важно, чтобы война была на территории России.

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