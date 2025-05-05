По словам президента США, этот человек является очень ценным в его администрации.

Президент США Дональд Трамп заявил, что заместитель главы его администрации Стивен Миллер является главным претендентом на должность советника по национальной безопасности после отставки Майкла Уолтца. Об этом пишет Reuters.

Известно, что Трамп уволил Уолтца и назначил временно на эту должность госсекретаря США Марко Рубио. Несмотря на то, что американские чиновники ожидают, что президент США не будет спешить с назначением человека на эту должность, уже появилось несколько кандидатов.

"Я собираюсь кого-то назначить", - отметил Трамп журналистам.

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По его словам, он хочет назначить кого-то на эту должность в течение шести месяцев, а также президент США добавил, что это может быть Миллер.

"Я думаю, что он косвенно уже имеет эту должность. Потому что ему есть что сказать о многих вещах. Стивен - очень ценный человек в администрации", - отметил американский лидер.

Увольнение Майкла Уолтца - что известно

Напомним, 1 мая стало известно, что Майкл Уолтц покинул пост советника Трампа по национальной безопасности. По словам журналистов, увольнение советника произошло из-за скандала Signalgate, который привел к утечке секретных данных.

В то же время The Washington Post рассказало о конфликте Уолтца с Трампом. Как оказалось, решение об увольнении советника было принято не только из-за скандала вокруг чата в мессенджере Signal.

Отмечается, что с начала своей работы в Белом доме Уолтц конфликтовал с другими официальными лицами, в частности когда речь шла о целесообразности военных действий против Ирана.

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