России сложнее уничтожать украинские БПЛА с Су-30, считает Евгений Дикий.

Россияне изменили подход к уничтожению украинских надводных дронов после того, как они уничтожили вертолеты РФ на Черном море. Об этом в эфире "Radio NV" заявил ветеран, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий, комментируя уничтожение двух российских штурмовиков Cу-30 над Черным морем.

"Тогда они поставили эту задачу своей фронтовой авиации, подняли Су. Но даже то, что мы заставили их поменять вертолеты на Су - это уже было для них чувствительно по двум причинам. Одна - экономическая. Сушка жрет несравненно больше, чем вертолет. Каждый час полета Су на порядок больше, чем вертолета. Но оно еще и неудобно, вертолет лучше приспособлен для охоты за дронами", - отметил Дикий.

Он пояснил, что российские истребители созданы для поражения крупногабаритных целей на фронте. Зато небольшие дроны на море для них являются значительно более сложной целью для поражения. Впрочем, несмотря на все, россиянам удалось научиться уничтожать украинские БПЛА с Су-30, отметил Дикий.

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"А теперь перевернута еще одна страница, мы вышли на следующий уровень. Для этого пришлось заменить советский Р-73 на американские ракеты AIM. Это мне не нравится, ведь все американское сейчас не гарантировано. Но кажется, что ракет AIM нам успели насыпать достаточно много. Есть надежда, что какой-то запас будет даже несмотря на все нюансы с Трампом... Две машины за один день - это абсолютно четкое доказательство, что они беззащитны против этих ракет", - добавил Дикий.

Уничтожение вражеских Су-30: что известно

Накануне в ГУР сообщили об успешной операции в небе над Черным морем. По их информации, украинский морской дрон Magura уничтожил российский истребитель Су-30 над Черным морем.

Впоследствии глава ГУР Кирилл Буданов дополнительно прокомментировал информацию, отметив, что были сбиты два вражеских самолета. По его словам, экипаж первого самолета смог выжить, тогда как второй - погиб.

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