В России 'рухнула' половина интернета: власти говорят, что так и нужно

Мол, неполадки вызваны "обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий", и могут продлиться до 9 мая.

5 мая России произошел масштабный сбой в работе интернет-провайдеров и мобильных операторов – об этом сообщают местные медиа.

Пользователи жалуются на перебои связи и интернет-соединения сразу у всех основных провайдеров: "Билайн", "Мегафон", МТС, Т2, "Ростелеком" и Yota. Сбои подтверждаются сайтом Downtector.

Вслед за сбоями провайдеров присоединились банковские приложения и ряд сервисов, в том числе Telegram и WhatsApp. Также неполадки наблюдаются на сайте Минобороны.

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Сбой интернета в России: где наблюдаются проблемы с доступом

Российские власти заявили, что проблемы со связью связаны с подготовкой и проведением парада Победы в Москве, и могут продлиться вплоть до 9 мая.

"Возможны ограничения доступа к Интернету в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий", - говорится в сообщении, которые начали приходить россиянам.

9 мая: что надо знать

Ранее российский диктатор Путин объявил одностороннее перемирие на 8-10 мая, отметив, что считает, что Украина должна принять зеркальное решение.

В то же время президент Владимир Зеленский не принял предложение Путина о перемирии на 9 мая. По его словам, необходимо, чтобы огонь прекратился хотя бы на 30 дней.

Также стало известно, что сразу два мировых лидера посетят парад к 9 мая в Москве. Речь идет о председателе Китая Си Цзиньпине и премьере Словакии Роберте Фицо.

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