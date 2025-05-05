Победительница 'Холостяка' Инна Белень закрутила новый роман (фото)

Девушка показала романтическое фото.

Победительница 13 сезона романтического реалити "Холостяк" Инна Белень после разрыва с Александром Тереном закрутила новый роман. В своем Instagram она показала фотографию со своим избранником.

Инна решила не светить лицо своего возлюбленного, поэтому опубликовала только фото их ног. Интересно, что на снимке можно заметить, как пара держится за руки.

Белень никак не подписала фотографию, а лишь добавила эмодзи в виде голубого сердечка. Таким образом поклонники сразу же предположили, что у девушки новые отношения.

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К слову, еще до проекта "Холостяк" Инна была замужем. Со своим супругом она жила в Германии. Свадьба была тайной, о ней не знали даже родители девушки. Вскоре Инна рассталась со своим супругом.

Публика ее узнала после участия в шоу "Холостяк" с Тереном, где Инна стала победительницей. Однако и с Александром ей не удалось построить отношения. После финала проекта пара рассталась. Сейчас они не общаются, так как между ними были конфликты.

Кроме того, подруга Терена - Елена Мандзюк - рассказала, что у них и вовсе не было никакого романа, а поэтому и расставание было фейковым.

Напомним, ранее Инна Белень отреагировала на слова подруги Терена, что их роман - фейк.

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