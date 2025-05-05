Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) представила своих министров нового правительства Фридриха Мерца.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) представила своих министров нового правительства Фридриха Мерца, при этом Борис Писториус останется на должности министра обороны.

Как сообщает Spiegel, 65-летний Писториус будет единственным министром, который сохранит свой пост в новом правительстве.

Также СДПГ представила Ларса Клингбайля на должность федерального министра финансов, вице-канцлера. Карстен Шнайдер берет на себя руководство министерством охраны окружающей среды, а министром труда и социальных вопросов станет Бербель Бас, которая ранее была председателем Бундестага.

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Министром жилищного строительства станет заместитель руководителя парламентской фракции СДПН Верена Хубертц, а министром юстиции станет экс-министр образования земли Рейнланд-Пфальц Стефани Хубиг.

Рим Алабали-Радован станет министром экономического сотрудничества и развития, Карстен Шнайдер - министром окружающей среды, Элизабет Кайзер - уполномоченным федерального правительства по Восточной Германии.

Натали Паулик станет уполномоченным федерального правительства по вопросам миграции, беженцев и интеграции, ранее она работала комиссаром по делам переселенцев.

В то же время кандидатура лидера партии Саскии Эскен не рассматривалась. Это вызывает споры внутри СДПГ, считается маловероятным, что она останется во главе партии, отмечает издание.

Германия и Украина

Ранее сообщалось, что министром иностранных дел Германии станет Иоганн Вадефул, который "является преданным европейцем" и "твердо поддерживает помощь Украине в ее защите от вторжения России".

Напомним, Писториус выступал против поставок Украине ракет Taurus и сравнил дебаты об отправке єтих ракет Киеву с "эротическими отношениями".

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