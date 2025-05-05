Погода усложнится и по территории Харьковской области.

В Харькове на сегодня, 5 мая, ввели повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и для Харьковской области.

"В ближайший час с сохранением до конца суток 5 мая по городу и по области ожидаются порывы ветра 15 - 20 м/с", - прогнозируют синоптики.

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Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

5 мая на Харьковщине ожидается переменная облачность. По области ночью без дождя, а днем местами пройдет небольшой короткий дождь с грозой. Ветер будет с юго-запада, 9-14 м/с, местами возможны порывы до 15-20 м/с. Температура: ночью 8-13°, днем 20-25°.

В Харькове сегодня днем также ожидается небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура: ночью 10-12°, днем 21-23°.

6 мая на Харьковщине будет облачно. ночью местами пройдет небольшой дождь. Днем - дождь, местами с грозами. Ветер с севера, 5-10 м/с. Температура: ночью 7-12°, днем 13-18°.

7 мая ожидается облачная погода с прояснениями. Время от времени будет идти дождь, местами возможны грозы. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура: ночью 7-12°, днем 13-18°.

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