Шон Пенн заявил, что Дональд Трамп может уничтожить мир

Актера настораживает политика президента США.

Американский актер Шон Пенн, поддерживающий Украину в развязанной Россией войне, высказался о политике Дональда Трампа. Действия президента США настораживают актера. Он считает, что Трамп может уничтожить мир.

"Я действительно считаю вполне разумной теорию о том, что Дональд Трамп похож на супруга, от которого уходит жена — возможно, к другому мужчине, — и который затем убивает её бывшего партнёра, потому что, если она не достанется ему, то не достанется никому", — сказал Пенн в подкасте Джима Акосты.

Он считает, что у Трампа похожее отношение к миру:

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"Это разрушение — отчасти игра на демонстрацию силы, а отчасти — его буквальное представление о последнем выходе".

Конгрессмен Эрик Сволвелл, который также принимал участие в подкасте, сказал:

"Меня беспокоит то, что если он (Трамп, - УНИАН) не будет чувствовать, что кто-то может его защитить, вы увидите, как он усилит свои действия против страны ради собственной защиты".

Он добавил, что надежда остается только на Конгресс, который сможет его сдержать, прессу, которая будет об этом сообщать, независимый суд, который вынесет решение, и общественное пространство, наполненное американцами, которые не согласятся с политикой Трампа.

Напомним, Шон Пенн набил себе тату в виде герба Украины.

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