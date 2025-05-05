В квартире есть библиотека, небольшая часовня, две спальни, а также кухня.

Российский лидер Владимир Путин в пропагандистском фильме корреспондента Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", вышедшем 4 мая, провел экскурсию по своим личным апартаментам в Кремле, где, по его словам, он живет с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Как пишет The Telegraph, личная жизнь Путина очень скрытна, и его решение открыть свой кремлевский дом для журналистов говорит о желании представить себя в более позитивном свете перед россиянами.

В начале интервью Путин открывает перед Зарубиным входную дверь в квартиру и говорит: "Да, это та самая квартира, как видите, она совсем рядом". Издание отмечает, что это замечание наводит на мысль о том, что квартира находится недалеко от Кремля.

В цветовой гамме квартиры сочетаются белый и золотой цвета, в ней есть библиотека, небольшая часовня, две спальни, а также кухня. На кадрах также можно увидеть белый рояль, и на вопрос, играет ли он на нем, Путин ответил, что у него редко бывает на это время.

Прихожая в квартире украшенна люстрами и зеркалами в золотых рамах, и на каминной полке на видном месте стоит большой портрет российского императора Александра III. Также Путин показал большой личный спортзал с десятками силовых тренажеров, и коридор, заставленный вешалками с костюмами.

Как отмечает The Telegraph, в видео Путин угощал репортера чаем на кухне, где хранится "блендер австралийского производства за 250 долларов и турецкая кофеварка за 500 долларов". Показывая свой холодильник, он рассказал, что является большим любителем кефира.

Заявления Путина об Украине

Путин заявил, что к полномасштабной войне против Украины якобы привело непризнание независимости и суверенности России Западом. По его словам, после распада Советского Союза Запад якобы хотел "добить" Российскую Федерацию, разделив на несколько частей.

Путин также заявил, будто бы его хотели спровоцировать на применение ядерного оружия в ходе войны против Украины.

Он также прокомментировал возможность примирения с Украиной. Он выразил убеждение, что в будущем примирение возможно.

Также российский диктатор заявил, что думает о своем потенциальном преемнике, который может его сменить в будущем. По словам Путина, он "оценивает потенциал каждого". Однако он добавил, что выбор, в конечном итоге, якобы останется за россиянами.

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