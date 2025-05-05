Во фруктовом сегменте специалисты фиксируют удешевление земляники садовой.

На минувшей неделе в Украине наблюдали снижение цен на некоторые категории фруктов и овощей. Об этом сообщает специализированный портал EastFruit.

После почти месячного роста наблюдалось снижение цен на прошлогоднюю белокочанную капусту. По состоянию на среду, 30 апреля, овощ предлагали к продаже не дороже 40-48 грн/кг ($0,96-1,15/кг), что в среднем было на 10% дешевле, чем в конце позапрошлой рабочей недели.

Снижение цен специалисты связывали со стремительным ухудшением качества капусты, которая хранится, а также ростом предложения ранней продукции.

Видео дня

Также в Украине подешевел лук. Отметим, что как показал недавний опрос, участники рынка ожидают еще большего обвала цен на популярный овощ в новом сезоне.

Третью неделю подряд в Украине падают цены на огурец. По состоянию на 1 мая тепличные комбинаты нашей страны предлагали к продаже огурцы в диапазоне 40-70 грн/кг ($0,96-1,69/кг).

В среднем это на 12% дешевле, чем в конце позапрошлой рабочей недели. Эксперты связывают такую динамику с тем, что в Украине увеличилось предложение на рынке.

Дешевле, чем неделей ранее, продавали томат и сладкий перец. По состоянию на 2 мая украинские тепличные комбинаты предлагали к продаже тепличные помидоры не дороже 70-100 грн/кг ($1,68-2,40/кг). Это в среднем на 18% дешевле, чем в конце позапрошлой рабочей недели.

Также специалисты фиксируют снижение цен на редис и пекинскую капусту. В сегменте зелени наблюдалось удешевление салата, укропа и зеленого лука. В то же время несколько подорожала цветная капуста, брокколи и кабачок.

Если говорить о фруктовом сегменте, то специалисты фиксируют удешевление земляники садовой. В то же время, третью неделю подряд увеличиваются цены на яблоко. Также сузился диапазон цен на грушу.

Цены на продукты - прогноз

По словам исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, цены на овощи борщевого набора в Украине будут держаться на относительно высоком уровне до начала поставок из открытого грунта местных овощей нового урожая.

Таким образом, специалист считает, что снижения цен украинцам стоит ожидать лишь в конце мая - начале июня.

Специалист добавил, что рост цен на овощи имеет сезонный характер, поскольку заканчиваются остатки урожая прошлого года, который был очень слабым.

Вас также могут заинтересовать новости: