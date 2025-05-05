По словам эксперта, в автосервисах не хотят, чтобы водители знали об этом совете, поскольку это сэкономит им деньги.

Известный автомеханик Скотти Килмер дал секретный совет, о котором не хотят рассказывать в автосервисах водителям. По его словам, ослабленные автомобильные аккумуляторы могут быть причиной многих проблем с бензиновыми и дизельными моделями, среди которых автомобили, которые полностью перестают работать. Об этом пишет Express.

В основном водители звонят на СТО, чтобы проверили их аккумуляторы. Однако Скотти говорит, что просто открыв капот и подтянув компонент, можно помочь водителям решить эту проблему.

"Сегодня я покажу вам, как можно починить плохо работающий автомобиль, просто подтянув что-то. Она [машина] плохо работает на холостых оборотах и иногда глохнет во время движения. Но контрольная лампа двигателя не светится, а сканер не показывает никаких кодов. Сейчас я пошел, чтобы завести машину, но когда я взялся за минусовую клемму, то увидел, что она шевелится во всех направлениях. Ослабленное соединение аккумулятора может вызвать все эти проблемы, даже если у вас не срабатывает сканер кодов. Вот исправление, затяните его покрепче, теперь он не шатается. Заводится и работает на холостых оборотах, какое дешевое решение", - подчеркнул автоэксперт.

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По словам Скотти, совет является настолько ценным, что механики не хотели бы, чтобы вы о нем знали.

В свою очередь автомобилисты отреагировали на слова Скотти и отметили, что такой совет действительно помог сэкономить им деньги.

"Скотти прав, в прошлом году у меня было то же самое - машина заглохла в ожидании света. Просто почистите и затяните клемму аккумулятора".

"Спасибо, Скотти, ты уже спас мне сотни долларов на ремонт!"

Другие советы автомобильных экспертов

Ранее эксперты объяснили, почему не следует включать кондиционер сразу, как вы сели в авто. По их словам, такое действие может сделать ваше путешествие более жарким, длинным и менее эффективным, чем оно должно быть.

Также механик Энди назвал три автомобиля, которые бы он никогда не купил. В этот перечень, по словам эксперта, вошли Jeep Grand Wagoneer, Kia Telluride и Chevrolet Tahoe.

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