Американский военный рассказал о преимуществах, которые есть в украинской армии.

Организация в украинской и американской армиях совсем другая. Об этом сказал Мюррей - бывший десантник армии США, который воевал в Афганистане, а сейчас почти 3 года является бойцом Международного легиона Главного управления разведки в интервью радио Свобода.

Он рассказал, что армия США основывается на четко определенной структуре, где каждый знает свое место.

"В украинской армии или по крайней мере в организации, где я служу, этого немного меньше. Но оно помогает нам работать лучше, потому что все приходят как волонтеры и могут уйти, если захотят, практически в любой момент. Нам приходится работать с этим немного по-другому", - рассказал об особенностях военный.

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Мюррей добавил, что с точки зрения тактики интересно наблюдать, потому что Украина ведет войну уже достаточно долго, и есть очень опытные ветераны, которые передают знания молодым ребятам, которые к ним приходят.

"Не будет преувеличением сказать, что в Украине сейчас одни из лучших бойцов на планете, потому что они едят, спят и дышат этой войной уже много лет, если не с 2014-го, то с 2022-го, то есть значительный промежуток времени, учитывая интенсивность войны", - высказал мнение американский военный.

Он отметил, что в Украине можно увидеть много подходов и тактик, и некоторые из них могут быть несколько импровизированными, но обычно все они имеют объяснение "почему" это имеет смысл.

"Тактику и другие вещи разработали из практики. Многие доктрины, которые я вижу в военных США и которые я хотел бы применить здесь, на самом деле не всегда применимы, потому что они были разработаны, но не всегда тщательно проверены на практике. Так что за этим интересно наблюдать, но в целом между двумя армиями - огромная разница", - сделал вывод американец.

Кроме того Мюррей выразил восхищение тем, как много украинцев, не имея военного опыта, пошли воевать.

"Это то, чем можно гордиться, что так много людей были готовы отложить свою жизнь, какой они ее знали, и пойти на военную службу", - сказал Мюррей.

Что касается уровня подготовки украинских военнослужащих, то американец отметил, что все очень сильно отличается в зависимости от подразделения, ресурсов, которые им выделяются, а также от того, сколько времени им выделяется на тренировки и отдых, по сравнению с тем, сколько они находятся на службе.

"Очень трудно развивать себя как солдата, когда ты проводишь два месяца подряд, отмораживая пятую точку в окопе и уклоняясь от FPV целыми днями, в отличие от подразделений, у которых быстрая ротация, имеют возможность развивать своих солдат гораздо больше, и тогда они могут выполнять более специфические миссии", - пояснил военный.

Поэтому все зависит от конкретного случая. Я всегда очень высоко ценю и восхищаюсь преданностью украинских солдат, которых я встречаю.

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