Трамп ввел 100% пошлины на фильмы, произведенные за рубежом

Американский лидер жалуется, что киноиндустрия в Америке умирает "очень быстрой смертью".

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 100% пошлины на все фильмы, произведенные в иностранных странах. Соответствующее заявление он сделал на своей платформе Truth Social, обвинив другие страны в ослаблении американской киноиндустрии.

"Я уполномочиваю Министерство торговли и Торгового представителя Соединенных Штатов немедленно начать процесс введения 100% тарифа на любые фильмы, импортируемые в нашу страну и произведенные в иностранных странах", - написал Трамп.

Лидер США отметил, что киноиндустрия в Америке умирает "очень быстрой смертью". По его словам, этому способствуют другие страны, которые предлагают поощрения для американских кинематографистов и студий якобы отвлечь их от Соединенных Штатов.

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"Это согласованные усилия других стран и, следовательно, угроза национальной безопасности. Это, кроме всего прочего, еще и месседжи и пропаганда... Мы снова хотим фильмы снятые в Америке", - подытожил он.

Пошлины Трампа - главные новости

Президент США Дональд Трамп ввел в отношении Китая самые большие пошлины. Совокупная ставка составила 145%. Пекин предпринял ответные шаги, введя пошлины против американской продукции.

В то же время агентство Reuters сообщило, что Пекин собирает союзников для противостояния торговой войне Трампа. Дипломаты налаживают контакты с рядом стран, в частности Японией и Южной Кореей.

В свою очередь исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Дак Су заявил, что Сеул "не будет сопротивляться" пошлинам США из-за исторического долга.

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