В моду вернулся терракотовый цвет.

Модные цвета 2025 года — это смелое сочетание свежести, лёгкости и изысканности. Они помогут не только освежить гардероб, но и выразить настроение, индивидуальность и стиль без лишних слов. Если вы задаётесь вопросом: какой цвет в моде 2025, — этот обзор для вас.

Какой цвет будет модным в 2025 году - запомните их

Лето 2025 обещает быть насыщенным, ярким и одновременно утончённым.

Лаймово-зелёный

Энергичный и дерзкий лайм — один из самых заметных ответов на вопрос, какой цвет будет в моде в 2025 году. Он отлично смотрится в аксессуарах — сумках, сандалиях, очках. Если вы готовы к смелым решениям, выбирайте костюмы, топы или сарафаны в этом цвете и сочетайте их с белым или графитовым.

Видео дня

Небесно-голубой

Этот оттенок — воплощение лёгкости и воздуха. Он универсален и идеально подходит для летних платьев, рубашек, брюк из хлопка и льна. Комбинируйте его с бежевым, светло-серым или лимонным — получится нежный, но выразительный образ.

Терракотовый

Тёплый землистый оттенок возвращается как один из тех, какие цвета использовать в 2025 году, если вы стремитесь к естественности и глубине. Он прекрасно смотрится в монохроме — комбинезоны, юбки миди, свободные жакеты. Добавьте золото в украшениях — и получите утончённый дневной или вечерний комплект.

Лавандовый

Нежный, но модный — лаванда остаётся в списке модных цветов 2025. Он идеально подходит для блузок, платьев-комбинаций и струящихся юбок. Лавандовый хорошо сочетается с белым, молочным и мягким хаки.

Солнечно-жёлтый

Этот цвет — настроение. Если вы всё ещё сомневаетесь, какой цвет будет модным в 2025 году, обратите внимание на жёлтый. Он прекрасно освежает лицо и делает образ ярким без перегруза. Добавьте его в образ в виде акцента: топ, шорты, босоножки или даже маникюр.

Как внедрить модные цвета в гардероб - советы

Начните с аксессуаров, если боитесь ярких вещей. Применяйте цветовые акценты к базовому нейтральному гардеробу. Создавайте монохромные образы, добавляя разные текстуры. Используйте цвет в макияже или даже в элементах принта.

Главное правило — цвет должен работать на вас, подчёркивать настроение и индивидуальность, а не затмевать её. Модный цвет 2025 — это не просто тренд, это способ выразить себя. Лето — отличное время, чтобы играть с оттенками и находить новые грани своего стиля.

Вас также могут заинтересовать новости: