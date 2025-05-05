Неделя ожидается прохладной и с обильными дождями.

В Украине на этой неделе ожидается дождливая и прохладная погода. Об этом на "Метеопрог" рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, к нам придет холод из северных регионов Европы. Из-за этого вся неделя ожидается прохладной и с обильными дождями.

"Наиболее прохладная погода ожидается в северо-западных областях и Карпатском регионе, а теплее всего будет в Крыму и на юго-востоке страны", - говорит Кибальчич.

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Погода 5 мая

В начале недели, прогнозирует синоптик, в большинстве областей Украины пройдут небольшие, местами умеренные дожди. В Одесской области возможна гроза. Ветер будет 5 - 10 м/с. Днем воздух прогреется до +17...+23 °С, а в западных областях и на северо-востоке похолодает до +10...+15 °С.

Погода 6 мая

Во вторник, говорит синоптик, в большинстве областей ожидается дождливая погода. Сухо будет только на крайнем юго-востоке и в Крыму. В западных и северных областях местами пройдут сильные дожди, возможны отдельные грозы. Ночью и утром местами будет наблюдаться слабый туман. Ветер 3 - 8 м/с. Температура ночью в северных и западных областях составит +3...+8 °С, днем +8...+13 °С. В других регионах ночью +8...+13 °С, днем +15...+20 °С, а на юго-востоке, в Крыму и юге Одесской области будет +21...+26 °С.

Погода 7 мая

В среду в Украине уже будет преобладать погода без осадков. Только ночью в северных и восточных областях пройдут небольшие дожди. Кое-где возможен туман. Ветер 5 - 10 м/с. Ночью будет +7...+12 °С, в северных и западных областях +2...+7 °С. Днем похолодает до +13...+18 °С и только на крайнем юге и в Крыму воздух прогреется до +17...+22 °С.

О том, что в Украине на этой неделе похолодает, свидетельствуют и данные Погода УНИАН. Всю неделю периодически будут идти дожди, а в отдельные дни на западе страны будет не выше +8°...+13°.

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