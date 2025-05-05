Также дипломаты напомнили роль Украины во Второй мировой войне.

Посольство Украины в Словакии прокомментировало антиукраинские заявления премьер-министра страны Роберта Фицо. В ведомстве заявили, что "с сожалением восприняли" слова политика в адрес украинского президента.

"Вместо очередных обвинений Президента Украины Владимира Зеленского - на этот раз в попытке запугивания руководителей государств и правительств, которые намерены 9 мая посетить Москву - Посольство бы рекомендовало нашим словацким партнерам внимательнее изучать, пересматривать и анализировать заявления украинского лидера, которые касались лишь того, что украинская сторона не исключает 9 мая провокаций со стороны РФ и перекладывания вины за нарушение безопасности на Украину и не может, в связи с этим, гарантировать их безопасность.связи с этим, гарантировать их безопасность", - говорится в сообщении.

Также в посольстве прокомментировали трехдневное перемирие, которое предложил российский диктатор Владимир Путин. Там напомнили, что Украина еще 11 марта согласилась на полное прекращение огня, тогда как РФ постоянно отвергает такую инициативу и выдвигает новые требования, манипулируя и усиливая террор против украинцев.

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"Для того, чтобы восстановить мир, нужны меры укрепления безопасности и длительное, устойчивое перемирие и тишина, а не просто какие-то пропагандистские призывы или акции. Признавая, что вторжение в Украину является нарушением Россией международного права, словацкому премьеру, следовательно, следовало бы быть последовательным и признать в конце концов и другую очевидную вещь: единственный, кто хочет продолжения этой войны в попытках уничтожить Украину - это Путин", - добавили в ведомстве.

Дипломаты считают, что "слепое игнорирование" этого факта со стороны словацких властей негативно влияет на двусторонние отношения между странами, а также поощряет Россию продолжать агрессию.

"Относительно того, что не стоит смешивать историю с настоящим, Посольство с грустью констатирует, что нынешняя российская агрессия против Украины вернула масштаб зверств, невиданных со времен Второй мировой войны, которую Россия сегодня использует исключительно для оправдания войны против нашего государства", - напомнили в заявлении.

Кроме того, в посольстве отметили, что во время Второй мировой войны украинские военные сделали огромный вклад в победу над нацизмом, ведь выполняли свои задачи героически и жертвовали собой на всех фронтах.

"6 миллионов украинцев сопротивлялись с оружием в руках в рядах советской армии, миллионы других - в различных регулярных армиях Антигитлеровской коалиции - Польши, Великобритании, США, Канады, Франции, сотни тысяч боролись в подпольных и повстанческих формированиях. Украинская земля была одним из основных театров военных действий, местом масштабных сражений и ожесточенного сопротивления", - подчеркнули в посольстве.

Дипломаты подытожили, что стоит помнить о том, что российские солдаты, которые будут маршировать по Красной площади 9 мая, точно не имеют никакого отношения к победе над нацизмом.

"Однако вполне вероятно, что среди них будут и такие, кто причастен к целому ряду военных преступлений против Украины и против украинцев в ходе российской вооруженной агрессии против Украины. Стоит ли такой парад посещения и аплодисментов - вопрос риторический", - добавили в заявлении.

Что Фицо сказал о Зеленском

Ранее стало известно, что Роберт Фицо появится на параде 9 мая в Москве. В частности политик отметил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не может гарантировать безопасность тем мировым лидерам, которые решат посетить парад 9 мая в Москве, являются "смешными".

"Господин Зеленский нам говорит: "Я мелкий игрок, дело не во мне", а потом говорит президенту Китая, президенту Бразилии, другим главам государств и премьер-министрам стран, где проживает 100 миллионов человек: "Не ездите туда, будьте осторожны, потому что у нас, у Украины, есть кое-что для вас", - сказал Фицо.

В то же время, на самом деле, Зеленский, комментируя "перемирие" РФ на 9 мая, отмечал, что Россия может готовить провокации в этот день, несмотря на визиты иностранных лидеров.

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