По словам военного, россияне просто бросают своих людей умирать на поле боя.

Россия просчиталась, когда в первые годы полномасштабного вторжения отдала на штурмы всю среднебронированную и легкобронированную технику, которая там и сгорела, поэтому сейчас армии РФ нечем возить и эвакуировать людей. Об этом рассказал военный блогер, снайпер и аэроразведчик, сержант 59-й бригады ВСУ Александр Карпюк (Serg Marco) в интервью "Радио Свобода".

"Сейчас они (россияне - УНИАН) столкнулись с ситуацией, когда у них элементарно нечем возить и эвакуировать людей. Многие пехоты штурмуют тупо пешком. Эти пехотинцы атакуют, получают ранения, а эвакуировать их нечем, потому что те же МТ-ЛБ (советский многоцелевой легкий бронированный транспортер тягач - УНИАН) физически закончились. Потому что БМП (боевая машина пехоты - УНИАН) осталось очень мало. К тому же в нынешних условиях желательно, чтобы это был не обычный эвакомобиль, а какое-то штурмовое средство, увешанное РЭБом", - добавил военный.

По словам Карпюка, из-за этого россияне просто бросают людей на поле боя.

Видео дня

"По этой причине мы в последнее время видим в армии РФ много "самострелов" на видео. Потому что люди, которые туда идут, им прямо говорят: "мы вас эвакуировать не будем"", - отметил снайпер.

Аэроразведчик добавил, что оккупанты понимают, если они получат ранения, то это, скорее всего, будет летальный случай.

"Сами российские военкоры пишут, что за этот год соотношение потерь очень сильно изменилось. Если по старым военным нормативам оно было примерно 1 к 3, 1 к 4, то есть погибших к раненым, то сейчас это 1 к 1. Потому что тянуть раненых 10 километров на плечах под дронами никто не будет. Вот такая у них ситуация. Потому что советская техника на складах начала заканчиваться, и они не могут закрыть дыру в эвакомобилях и, скорее всего, скоро так будет и со штурмовой техникой", - отметил боец.

Также Карпюк прокомментировал один из последних массированных штурмов РФ на Запорожском направлении, где было уничтожено батальонно-тактическую группу и 40 единиц техники. Журналист спросил военного, почему оккупанты вернулись к массированным атакам, на что он ответил:

"Я думаю, что это была такая разведка боем, потому что они не думали, что у нас там все так плотно под наблюдением. Они понимают, где какое подразделение у нас стоит, какова его реальная боеспособность. Разведка у противника работает довольно неплохо. Они знают, что там линия фронта довольно устойчивая. Адских боев здесь нет еще со времен нашего контрнаступления".

Аэроразведчик добавил, что для РФ Орехов является важным логистическим узлом, ведь там сходятся много дорог.

"Если бы они тот участок заняли - у нас было бы немало проблем. На бумагах такая операция, конечно, имела шансы на успех. Но не так случилось, как думалось. Токмак и прилегающие районы находятся под усиленным наблюдением нашей аэроразведки. Эта система была построена еще зимой, когда была плохая погода и когда у тебя был условно час для того, чтобы разведать ситуацию и добавить новые данные в систему. И ты вылетал просто в облаках на небольшой высоте, с надеждой, что пока долетишь - облака поднимутся, ты соберешь всю необходимую информацию и вернешься", - отметил военный.

Карпюк подчеркнул, что зимой украинские бойцы работали в очень сложных условиях на этом направлении, однако россияне выжидали хорошей погоды.

"А здесь они досидели до лета, когда уже нормальная погода, когда крылья летают постоянно, когда разведка продолжается 24 на 7 и решили, что у них это сейчас удастся? Ну нет, так оно не работает. Это прекрасный пример того, как "совковые" алгоритмы ведения войны сталкиваются с современной реальностью", - пояснил аэроразведчик.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал УНИАН, украинские бойцы провели молниеносную операцию на Донбассе. Отмечается, что воинам ВСУ удалось отбить одну из позиций на Покровском направлении, выбив оттуда российских оккупантов.

Также президент Украины Владимир Зеленский, комментируя "перемирие" Путина на 9 мая, заявил, что сейчас на фронте происходит более 200 вражеских штурмов в день. В частности 4 мая россияне совершили наибольшее количество штурмов за последние месяцы.

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