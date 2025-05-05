Обустройство крымскотатарского пространства в музее народной архитектуры начали в начале мая 2025 года.

Национальный музей народной архитектуры и быта Украины в Пирогово пополнится новой экспозицией.

Как сообщила пресс-служба расположенного в окрестностях Киева музея под открытым небом на своей странице в Facebook, 3 мая 2025 года на его территории было начато обустройство крымскотатарского пространства в киевском скансене.

"Мы уже определили места для будущих усадеб, оградили их и первыми посадили тисы – символы украинского Крыма", – рассказали в администрации музея.

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Отмечается, что проект нового пространства будет включать:

девять крымскотатарских усадеб;

мечеть с минаретом;

медресе (средняя и высшая школа у мусульман – ред.);

региональные растения и архитектуру со всех уголков Крыма.

"Десятая усадьба будет построена уже после деоккупации полуострова. Это не просто экспозиция. Это – шаг к возвращению Крыма его автохтонному народу", – добавили в пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля 2025 года в Национальном ботаническом саду имени Н.Н. Гришко НАН Украины в Киеве начался сезон цветения сирени. Полюбоваться ароматными цветами в крупнейшем ботсаду Украины можно будет еще в течение двух-трех недель.

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