'Последний подарок Кима': Россия покупает дешевую рабочую силу у КНДР, - WSJ

Северная Корея поставляет не только военных Путину, но и работников в других отраслях, ведь Россия фиксирует дефицит на рынке труда.

В контексте стратегического союза между Москвой и Пхеньяном, Ким Чен Ын предоставляет России не только военную помощь в войне против Украины, но и помогает решить острую проблему дефицита рабочей силы. Количество северокорейских работников в России быстро растет, несмотря на международные санкции, пишет The Wall Street Journal.

Ключевой вызов Кремля

Демографический кризис, война в Украине и эмиграция усилили кадровую нехватку в России. По официальным данным Министерства труда, сегодня не хватает 1,5 млн работников, и к 2030 году дефицит может вырасти до 2,4 млн. Особенно пострадали сферы строительства, промышленности и инфраструктурных проектов.

Южнокорейская разведка сообщает: в Россию прибыли около 15 000 северокорейцев, часть - по студенческим визам. По данным Москвы, в 2024 году количество въездов граждан КНДР выросло в 12 раз. Большинство работает на Дальнем Востоке - регионе, который Путин видит как индустриальный хаб и в который ранее пытался привлечь россиян, предлагая бесплатную землю. Но эта инициатива имела ограниченный эффект.

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Путин, комментируя сотрудничество с Северной Кореей, сказал:

"Это наши соседи. Мы будем развивать наши отношения, нравится это людям или нет".

Правитель РФ неоднократно выступал за отмену санкций ООН против КНДР, включая запрет на международную трудовую миграцию северокорейцев. В июне 2023 года, за несколько недель до визита в Пхеньян, он открыто раскритиковал ограничения.

Военная поддержка от Пхеньяна

В 2023 году КНДР отправила в Россию 12 000 солдат, а в 2024-м еще 3 000 - после значительных потерь российской армии. Они участвуют в боевых действиях на юге Украины. Кроме того, Северная Корея поставляет летальное оружие. Среди подтвержденных случаев - баллистическая ракета, которая, по словам украинских властей, привела к гибели 12 человек и ранению 90 в Киеве в конце апреля.

Россия и КНДР налаживают активное транспортное сообщение. Регулярные рейсы между городами, поезда через границу, строительство нового моста через реку Тюмень. Северокорейские бригады уже привлечены к строительству школ в региональных столицах РФ.

Выгоды для КНДР

Хотя до 90% зарплат конфискуется правительством Кима, остаток в 100-200 долларов в месяц считается высоким доходом в Северной Корее. По словам мигрантов из КНДР, работу за рубежом часто "покупают" через взятки чиновникам. Один из них, Зане Хан, подтвердил, что работал в РФ с 2018 года по студенческой визе. Он сообщил:

"Стало понятно, что полиция больше не заинтересована в наших проверках".

Андрей Орлов, московский застройщик, снова заключил сделку с северокорейским посредником, с которым сотрудничал до запрета ООН:

"Чем больше, тем веселее. Я хотел бы, чтобы моя компания была лидером российского рынка в привлечении северокорейских специалистов".

Он заказал 50 работников, планирует расширение до 300 и пообещал привлечь юристов для формального соблюдения законов.

Российский профсоюз строителей подтверждает использование северокорейских кадров. Согласно отчету ООН за март 2024 года, 120 компаний в РФ имели дело с гражданами КНДР. Москва утверждает, что часть этих компаний уже неактивна.

Рабочих КНДР могут привлечь к строительным работам в разрушенных войной регионах востока Украины.

В 2024 году Россия выдала 8 600 студенческих виз северокорейцам. При этом фактическое количество северокорейских студентов в вузах РФ - всего 130, что указывает на использование виз не по назначению.

Участие войск КНДР в войне

Как сообщал УНИАН, Москва и Пхеньян еще летом подписали договор о стратегическом партнерстве, который предусматривает взаимную военную помощь в случае нападения на одну из сторон.

Вскоре Украина сообщила, что фиксирует присутствие северокорейских солдат на территории России. Впоследствии это подтвердила разведка Южной Кореи и Соединенные Штаты Америки.

Солдаты из КНДР принимали активное участие в боях против украинских войск на территории Курской области, однако в Москве официально не признавали этого. Лишь на днях обе стороны заявили, что их солдаты вместе воевали на российской территории.

Пхеньян официально подтвердил участие своих войск в войне по приказу Ким Чен Ына, заявив об их "героических подвигах". А кремлевский правитель Путин поблагодарил его за оказание военной помощи.

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