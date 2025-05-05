В целом ЕС закупил 1,35 млн тонн металлургического сырья российского происхождения, что на 71% больше, чем в прошлом году.

В течение трех лет после вторжения в Украину, несмотря на санкции, российские производители продолжают получать значительные доходы от экспорта в ЕС. Особенно это касается металлов и полезных ископаемых, в том числе чугуна и стальных полуфабрикатов, которые Россия продолжает поставлять в Евросоюз, пишет крупнейшее металлургическое издание США MetalMiner.

"В 2024 году российский экспорт превысил 2,75 миллиарда долларов США. Однако, согласно последним данным, импорт чугуна в ЕС из России вырос до 474 540 тонн в январе 2025 года. Это является значительным ростом по сравнению с 36 300 тоннами, которые наблюдались в январе 2024 года, и только 600 тоннами, отгруженными в декабре 2024 года", - указывает издание.

С января по февраль этого года чугун, полуфабрикаты из стали и железо прямого восстановления занимали первое место в списке импорта ЕС из России. В целом ЕС закупил 1,35 млн тонн металлургического сырья российского происхождения, что на 71% больше, чем в прошлом году, выяснили в издании.

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"Эксперты начали высказывать сомнения относительно эффективности нынешних санкций, включая существование "исключений", которые позволяют производителям стали в России продолжать экспорт на рынки ЕС. К тому же, на европейских рынках металлопродукция из России продается по более низким ценам, что вредит украинским экспортерам и европейским производителям и требует исправления", - указывают в MetalMiner.

Там также напомнили, что на европейских рынках действует квотная система импорта российских полуфабрикатов, таких как заготовки, слябы и чугун. Эту квоту постепенно сокращали, и предполагалась полная отмена. В результате Россия продавала эти материалы по более низким ценам, создавая искажение рынка.

Как известно, Украина ввела новые экономические и персональные санкции против предприятий российских олигархов. Среди них - 19 российских энергетических компаний группы "Новатэк", 4 компании-поставщики титана в РФ, 2 металлургические компании российского олигарха Лисина, "Волжский абразивный завод" и "Волгабурмаш". Ожидается, что аналогичные санкции против этих компаний будут также введены и в ЕС.

Напомним, недавно издание Украинская правда провело расследование и выяснило, что второй самый богатый человек РФ, владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, ведет активное сотрудничество с предприятиями России, которые производят ракеты, дроны и ядерное оружие. В то же время, два завода Лисина продолжают спокойно работать в пригороде Брюсселя, а сам Лисин, несмотря на тесную дружбу с Путиным - не находится под санкциями ЕС.