Увеличение потолка долга должно быть завершено к 5 июня, чтобы избежать исторического дефолта США.

Белый дом и переговорщики Республиканской партии достигли предварительного соглашения в субботу вечером, чтобы поднять потолок долга США и предотвратить дефолт, который грозил потрясениями в глобальной экономике.

Президент Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, заключившие соглашение во время 90-минутного телефонного разговора, теперь должны обеспечить основу для окончательного законодательного принятия, несмотря на возражения сторонников жесткой линии из обеих партий. Об этом пишет Bloomberg.

Маккарти сказал, что он снова поговорит с Байденом в воскресенье и вынесет законопроект на голосование в среду.

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"У нас еще много работы, но я считаю, что это принципиальное соглашение, достойное американского народа", - сказал Маккарти журналистам в Капитолии.

Права на ошибку мало, поскольку министр финансов Джанет Йеллен предупреждает, что увеличение потолка долга должно быть завершено к 5 июня, чтобы избежать исторического дефолта, который приведет к стремительному росту стоимости займов.

Соглашение, достигнутое после нескольких недель ожесточенных дискуссий, включает двухлетнее соглашение об ассигнованиях, согласно которому расходы, не связанные с обороной, остаются примерно неизменными на нынешних уровнях, сказал Bloomberg человек, знакомый с соглашением, на условиях анонимности.

Оно также приостанавливает действие долгового лимита до января 2025 года - после следующих президентских выборов. Некоторые люди, знакомые со структурой, сказали, что оно вступит в силу 1 января, в то время как другие сказали, что точная дата может зависеть от текста законопроекта, который все еще обрабатывается.

"В любом случае, это создает сценарий в 2025 году, аналогичный сценарию этого года, когда Министерство финансов в январе начало принимать чрезвычайные меры для предотвращения дефолта. Экономисты говорят, что даже короткий дефолт может привести к резкому падению рынка и потере сотен тысяч рабочих мест", - пишет Bloomberg.

"Соглашение - это компромисс, а это значит, что не все получают то, что хотят", - говорится в заявлении Байдена.

Дефолт США - новости

Как сообщал УНИАН, по состоянию на середину апреля 2023 года впервые за 12 лет риски, что США не заплатят по долгам выросли до максимума.

В мае агентство Fitch Ratings определило долгосрочный рейтинг дефолта США в иностранной валюте на уровне "ААА", но с прогнозом "отрицательный". Fitch может понизить суверенный рейтинг до ограниченного дефолта (RD), если Конгресс не повысит или не приостановит лимит государственного долга.

Министр финансов Джанет Йеллен 16 мая заявляла, что в США могут закончиться деньги для оплаты своих счетов до 1 июня, если Конгресс не поднимет или не приостановит лимит долга. Но 27 мая Минфин США подвинул крайний срок для повышения лимита государственного долга на 5 июня.

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