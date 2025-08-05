Он находится под наблюдением врачей.

В Риме госпитализировали оскароносного режиссера Фрэнсиса Форда Копполу, создателя культовой трилогии "Крестный отец".

Об этом сообщает итальянское издание Ansa. Отмечается, что режиссер попал в больницу "Тор Вергата" утром во вторник, 5 августа.

Mirror же пишет, что режиссер поступил в больницу для плановой операции на сердце, но по прибытии у него возникла "легкая аритмия". Он находится под наблюдением врачей.

Видео дня

86-летний Коппола проводит часть лета в Италии, в том числе потому, что искал места для съемок своего нового фильма. Они должны стартовать осенью.

В середине июля он также был специальным гостем премьеры кинофестиваля Magna Graecia Film Festival.

"Молодые люди говорят мне, что мир находится в плачевном состоянии. Но я отвечаю, что нет такой проблемы, которую человек не смог бы решить. Мы должны построить новое великое будущее, и сделать это вместе, ради блага наших детей. А сегодня вечером давайте сделаем прыжок в будущее", – говорил он тогда.

Легендарный режиссер за свою карьеру был удостоен пяти премий "Оскар". Он снял такие культовые фильмы, как "Апокалипсис сегодня", "Крестный отец", "Дракула" (1992).

Напомним, ранее известный певец Джастин Тимберлейк впервые признался, что борется с тяжелой болезнью. По словам исполнителя, у него диагностировали болезнь Лайма.

Вас також можуть зацікавити новини: