По-настоящему успешные люди имеют одну общую привычку, которую может привить себе каждый.

Постоянное саморазвитие является важной составляющей любого длительного успеха, в частности в карьере и бизнесе. Об этом в интервью Fortune рассказал тренер по личному развитию Билл Хугтерп, который десятилетиями консультировал знаменитостей и акул бизнеса, включая основателя Microsoft Билла Гейтса и бывшего операционного директора корпорации Meta (Фейсбук), Шерил Сандберг.

По словам Хугтерпа, привычка постоянно развиваться и получать новые знания, которая объединяет практически всех богачей мира, - это то, что, по его мнению, должен делать каждый. Эксперт сравнивает саморазвитие с денежными инвестициями, которые приносят прибыль через определенное время.

Хугтерп советует регулярно выделять немного своего времени (четыре-пять часов в неделю) собственному развитию и самосовершенствованию. Это должно войти в привычку. Если вы не знаете, с чего начать, эксперт предлагает заняться чтением.

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"Самые высокие лидеры мира тратят час в день на чтение. Я провел немного времени с Биллом Гейтсом, и он обнаружил, что есть много книг и статей, вещей, которые он хотел бы прочитать, но просто не имел времени", - говорит Хугтерп.

По его словам, однажды сооснователь Microsoft просто взял целую неделю отпуска, чтобы просто прочитать то, что давно хотел.

"Он сказал, что это изменило его жизнь... На самом деле, Билл сейчас две недели в год просто читает. Все больше лидеров делают то же самое. Поэтому найдите время, чтобы действительно просто выйти за рамки обычной жизни, дать себе время подумать, но с определенной целью - перечитайте ту стопку книг, до которых вы давно хотели добраться", - добавляет Хугтерп.

При этом эксперт не советует полностью переходить на популярные сегодня аудиокниги и подкасты. Он отметил, что именно во время обычного чтения вы запоминаете больше всего информации.

Секреты успешных людей

Как писал УНИАН, Стив Джобс был гением, но в значительной степени это было следствием его довольно неприятного характера. Бывшие коллеги предполагают, что он мог бы и не достичь такого успеха, если бы был более приятным человеком.

Также мы рассказывали, об одном ошибочном совете, который любят давать богачи, не осознавая, насколько он является плохим.

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