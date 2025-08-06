Количество отелей, которые запрещают пребывание детей на своей территории, выросло на 40%.

В последнее время значительно увеличилось количество отелей, где не разрешается проживание с детьми и на это есть несколько причин, пишет Daily Mail.

Среди причин, почему отдыхающие выбирают отели "без детей", указываются желание избежать беспорядка, шума и хаоса, которые могут вызвать дети.

Приводится статистика, что количество взрослых, которые выбирают отели, где не принимают детей, выросло на 81%. Издание отмечает, что отели отреагировали на спрос на такой вид отдыха и количество заведений, которые запрещают пребывание детей, выросло на 40%.

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Согласно данным сайта On The Beach, июль является самым популярным месяцем для пар, которые отправляются в отели, где не принимают детей. Все потому, что дети в это время в большинстве еще учатся, поэтому взрослые могут насладиться теплой погодой и спокойствием.

Как указывается, сентябрь также является благоприятным временем для бронирования отдыха и избежания наплыва семей с маленькими детьми. Также отдыхающие нередко выбирают и межсезонье, чтобы отдыхать в отелях, где мало детей, поскольку они в это время тоже, как правило, на учебе.

"Пары говорят "да" спокойствию и "нет" скрипучим надувным кругам, они хотят, чтобы саундтреком их отпуска был звон бокалов, а не крики детей - и кто может их за это винить?", - сказала главный директор по вопросам обслуживания клиентов компании On the Beach Зои Харрис.

Поэтому, по ее мнению, все больше пар без детей осознают, что выбирая отель, который внедряет политику "чайлдфри", это самый спокойный способ провести отпуск.

"Должна признать, что коктейль у бассейна без прыжков в воду и вечерние развлечения без хора бегающих детей звучат как настоящее отпускное блаженство", - добавила Харрис.

В ответ на растущий спрос, On The Beach даже добавили на свой веб-сайт раздел, посвященный отдыху без детей.

Также издание отмечает, что некоторые авиакомпании даже предлагают зоны без детей для тех пассажиров, которые хотят избежать криков детей и ударов по сиденьям во время полета.

Советы туристам

Ранее УНИАН сообщал, что немало туристов в путешествии полагаются только на безналичный расчет через банковские карты, но это может стоить им немалых денег. Указывается, что за границей банкомат при снятии наличных может взимать комиссию или турист может обменять деньги по плохому обменному курсу.

Также мы писали, курортные отели по всей Европе вынуждены нанимать дополнительную охрану, которая контролирует ситуацию с местами у бассейнов или на пляжах. В последние годы отдыхающие бронируют лучшие места с помощью полотенец или других предметов, а на них не отдыхают, что возмущает других посетителей.

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