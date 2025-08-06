Трагическая смерть исполнителя произошла всего через несколько недель после его прощального концерта.

Стала известна причина смерти легендарного рок-музыканта, лидера Black Sabbath Оззи Осборна, который отошел в вечность 22 июля 2025 года.

Как пишет британское издание The Sun, в официальном свидетельстве о смерти исполнителя в графе "Причина смерти" указано "острый инфаркт миокарда" и "сердечный приступ вне больницы".

Сопутствующими причинами смерти Осборна также определены ишемическая болезнь сердца и болезнь Паркинсона с вегетативной дисфункцией.

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"В документе его профессия была описана как "рок-легенда, автор песен и исполнитель", что было трогательным жестом уважения к Оззи", – говорится в материале.

Трагическая смерть Оззи произошла всего через несколько недель после прощального концерта для фанатов в Бирмингеме. Тогда Осборн исполнил пять песен в своем сете, среди которых был и хит "Mama, I'm Coming Home".

Смерть Оззи Осборна

Легенда мирового рока умер 22 июля в окружении семьи. Простились с ним 30 июля в Бирмингеме. Провести его в последний путь пришли другие музыканты и тысячи фанатов. Сами же похороны провели в узком кругу.

Легенда мирового рока также поддерживал Украину после начала полномасштабного вторжения РФ. В частности, он был готов приютить семьи из Украины в своем доме в графстве Бакингемшир, что в Великобритании.

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