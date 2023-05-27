Ранее ожидалось, что дефолт потенциально может произойти уже 1 июня, однако теперь крайний срок - 5 июня.

Министерство финансов США установило крайний срок для повышения лимита государственного долга на 5 июня.

Такое заявление сделала глава ведомства Джанет Йеллен, отметив при этом, что правительство объявит дефолт, если Конгресс не повысит потолок госдолга до 31,4 триллиона долларов, сообщает Reuters.

Йеллен сообщила, что ее ведомство осуществит более 130 миллиардов долларов запланированных выплат в первые два дня июня, в том числе ветеранам, получателям социального обеспечения и Medicare.

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Глава Минфина также сообщила, что министерство применило чрезвычайную меру по управлению денежными средствами, обменяв примерно 2 миллиарда долларов казначейских ценных бумаг между Фондом пенсионного обеспечения государственных служащих и инвалидов и Федеральным финансовым банком, чтобы предотвратить потенциальный дефолт.

Йеллен отметила, что ранее ожидалось, что дефолт потенциально может произойти уже 1 июня, однако теперь крайний срок - 5 июня.

Как говорится в материале, казначейство не будет иметь достаточных ресурсов для выполнения обязательств правительства, если Конгресс не повысит или приостановит лимит долга до 5 июня.

Риск дефолта в США

По итогам первого квартала 2023 года рост экономики США замедлился в годовом исчислении. Министерство торговли США опубликовало прогноз, согласно которому в 2023 году экономика США войдет в рецессию.

По состоянию на 22 апреля 2023 года впервые за 12 лет риски, что США не заплатят по долгам выросли до максимума.

22 мая 2023 года разговоры о госдолге США изменили цену на нефть.

По состоянию на 23 мая 2023 года в США прекратили готовить новую помощь Украине из-за проблем с госдолгом.

25 мая 2023 года Fitch отнесло рейтинг первой экономики мира к списку "негативных".

По состоянию на 26 мая 2023 года Международные эксперты прогнозировали что финансовые резервы США иссякнут 9 июня. Тем не менее эксперты на 80% уверены, что дефолта не будет.

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