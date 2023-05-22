По состоянию на 14:36 по Киеву нефть марки Brent стоила 75,73 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 73 цента, или на 0,97%, до 74,85 доллара за баррель к 06:34 по Гринвичу.

Как сообщает Reuters, американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в июле, которая более активно торгуется, подешевела на 73 цента, или на 1,02%, до 70,96 доллара.

Июньский контракт WTI подешевел на 87 центов до 70,68 доллара за баррель. По состоянию на 14:36 по Киеву нефть марки Brent стоила 75,73 доллара за баррель.

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Цены на нефть упали, поскольку осторожность вокруг переговоров о потолке госдолга США и опасения относительно восстановления спроса в Китае нивелировали поддержку от снижения поставок из Канады и производителей ОПЕК+.

"Я ожидаю значительной волатильности в ближайшие дни и отскока цен на нефть вверх, как только будет достигнуто соглашение о повышении потолка госдолга. Но пространство для роста цен на нефть после этого будет ограниченным, поскольку другие экономические факторы снова выйдут на первый план", - сказала основательница аналитической компании Vanda Insights, занимающейся анализом нефтяного рынка, Вандана Хари.

Влияние экономики США на стоимость нефти

По итогам первого квартала 2023 года рост экономики США замедлился в годовом исчислении. ВВС со ссылкой на официальные данные американского Министерства торговли опубликовало прогноз, согласно которому в 2023 году экономика США войдет в рецессию, на что указывает замедление активности на рынке труда и явный спад экономического роста.

15 мая 2023 года ожидаемый дефолт в США изменил цены на нефть. Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 26 центов, или на 0,35%, до 73,91 доллара за баррель к 06:38 по Гринвичу.

Сообщалось, что мировые поставки нефти могут сократиться во втором полугодии, поскольку группа ОПЕК+ проводит дополнительные сокращения добычи, что уменьшает предложение сернистой сырой нефти.

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