Вашингтон может усилить давление на теневой флот, который позволяет Москве продавать нефть по более высоким ценам.

Если до 8 августа Российская Федерация не согласится прекратить огонь в Украине, Соединенные Штаты Америки могут ввести дополнительные санкции против ее теневого флота.

Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источники, знакомые с соответствующими обсуждениями в Белом доме. По словам двух из них, применение новых санкций против "нефтяного флота" могут стать первым простым шагом для наложения расходов на Москву. Третий собеседник отметил, что рассматриваются и другие варианты действий.

Как сообщает издание, внесение судов теневого флота России в санкционный список станет первым шагом новой администрации в ведении новых ограничений против Москвы.

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Еще при администрации Джо Байдена в санкционный перечень добавили 213 танкеров, которые используются для транспортировки нефти, химикатов и нефтепродуктов. Трамп пока воздерживался от введения новых ограничений против РФ, надеясь договориться дипломатическим путем.

Ожидается, что дальнейшие санкции США в отношении теневого флота дополнят недавние действия Европейского союза, который в прошлом месяце ввел ограничения в отношении более 100 судов - всего их количество достигло 415, отметил управляющий директор по исследованиям в ClearView Energy Partners Кевин Бук.

Ультиматум Трампа Путину

Напомним, ранее президент США выдвинул российскому руководству ультиматум: РФ должна прекратить обстрелы в Украине и согласиться на перемирие до 8 августа, иначе США введут новые экономические санкции против России и 100% пошлины на товары стран, которые продолжат импорт нефти из РФ.

На днях ожидается приезд специального посланника президента Стива Уиткоффа в Москву - по мнению экспертов, это последний шанс на дипломатическое урегулирование перед 8 августа.

Прежде всего ультиматум нацелен на Россию, но транзитно - на Китай и Индию, ключевых покупателей российской нефти. Трамп пригрозил вторичными санкциями, если страны не изменят свою политику.

Путин уже заявил, что готов рассмотреть условия мира только после полного контроля над четырьмя областями Украины - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.

Индия категорически отвергла возможность прекращения закупок российской нефти, подчеркивая право защищать свои национальные интересы и энергетическую безопасность.

Китай также отказывается подчиниться американским угрозам, продолжая огромные закупки российской нефти и не отступая от своей энергетической политики.

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