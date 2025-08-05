Кремль, вероятно, одобряет и поощряет использование Медведевым своих платформ для агрессивных заявлений.

Агрессивные заявления одиозного заместителя секретаря Совбеза Российской Федерации Дмитрия Медведева в адрес Запада могут быть частью согласованной информационной стратегии Кремля. Такое мнение высказали в недавнем отчете аналитики Института изучения войны (ISW).

Специалисты считают, что в Москве пытаются приуменьшить роль Медведева в процессе принятия решений внутри страны. И хотя он и не принимает решений по внешней политике страны-агрессора, Путин вполне мог бы подвергнуть его одиозные заявления цензуре. Но он этого не делает, ведь выпады Медведева "служат определенной цели Путина", считают в Институте.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что российские официальные лица по-разному оценивают ситуацию, а внешнюю политику страны определяет правитель РФ. Но несмотря на это в ISW пишут, что эта попытка отделить взгляды Медведева от взглядов Путина была не коррелируется с тем, что и Путин, и представители его окружения не раз бряцали ядерным оружием, угрожая Западу.

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Отмечается, что на фоне громкой риторики заместителя секретаря Совбеза РФ в адрес западных стран заявления самого Путина звучат более умеренно и конструктивно, считают в Институте изучения войны. Поэтому у Путина есть больше пространства для выдвижения больших требований или угроз.

"Заявления Пескова от 4 августа являются попыткой скрыть то, что Кремль, вероятно, одобряет и поощряет использование Медведевым своих платформ для заявлений против Запада", – добавляют аналитики.

Одиозные заявления Дмитрия Медведева

В конце июля Дмитрий Медведев, комментируя новый ультиматум Дональда Трампа заявил, что президент США играет с Россией в "игру ультиматумов". Тогда он также заговорил о войне с США.

В ответ на это Трамп посоветовал Медведеву следить за своими словами. Позже американский лидер заявил, что Штаты разместят две атомные подводные лодки в "подходящих районах" на тот случай, если угрозы Медведева "окажутся чем-то большим".

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