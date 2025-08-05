Бабак поделился, что в этом году было подано даже больше заявлений в вузы, чем в прошлом году, поэтому спада студентов в стране нет.

В Украине официально завершен прием заявлений на поступление в учреждения высшего образования. Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в своем Telegram-канале рассказал, какие вузы чаще всего выбирали абитуриенты в этом году.

Бабак отметил, что проанализировав топ десять вузов, куда в этом году абитуриенты больше всего подавали заявления, от пришел к выводу, что нет единого "центра притяжения", куда бы массово хотели бы поступить все.

Чиновник также добавил, что в этом году абитуриенты выбирают не только столичные, но и региональные университеты.

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"Если брать основную категорию поступающих - те, кто поступают на бакалавра после средней школы - самым популярным среди них стал Львовский национальный университет им. И.Франко, в который подали 44 тысячи заявлений", - рассказал Бабак.

Также в рейтинг 10 вузов попали:

Национальный университет "Львовская политехника" - 41 769 заявлений;

КНУ им Т. Шевченко - 34 120 заявлений;

КПИ им. И. Сикорского - 28 384 заявления;

Государственный торгово-экономический университет - 22 781 заявление;

Черновицкий им. Ю. Федьковича;

Прикарпатский им. В. Стефаника;

Киевский университет им. В. Гетьмана;

Харьковский национальный университет им. В. Каразина;

Волынский национальный университет им. Леси Украинки.

"Кстати, разговоры, что дети массово выехали за границу и наши аудитории в начале года будут пустыми, как видим, оказались преувеличением", - отметил чиновник.

Он привел статистику, которая свидетельствует, что в этом году было подано более 1 миллиона 138 тысяч заявлений, из которых около 800 тысяч - на бакалавриат.

"Это больше, чем в прошлом году. То есть спада заинтересованности к обучению в украинских ВУЗах не видим. Наоборот, видим вступительная кампания активная", - заявляет Бабак.

Также он отметил, что 44,3% заявлений было подано на бюджетные места и почти треть - 29,4% приходится на Киев. В то же время, чиновник рассказал, что вдвое меньше таких заявлений на Львовщине, затем традиционно идут Харьков, Одесса и Днепр.

Однако, отметил Бабак, популярность специальностей и средний уровень конкурсного балла не добавляют оптимизма.

Также чиновник рассказал, какие специальности в этом году пользуются популярностью:

менеджмент;

психология, филология, право, маркетинг;

экономика, компьютерные науки, среднее образование, инженеры программного обеспечения, кибербезопасность и защита информации.

Также популярной остается агрономия - более 9 тысяч заявлений и правоохранительная деятельность - 13 тысяч заявлений. В то же время, меньше всего заявлений было подано на инженерные специальности, критически необходимые для восстановления страны.

Чиновник добавил, что самый высокий средний балл на Харьковщине - 153,2, в Киеве - 148,4, а по регионам - 145.

Высшее образование в Украине и за рубежом

Ранее УНИАН сообщал, что основательница компании Edusteps Олеся Шахраюк рассказала, что среди тех, кто стремится получить высшее образование в Европе, увеличивается спрос на более бюджетные направления. Она привела данные, что в странах ближнего зарубежья расходы на образование в год составляют около 8000 евро, а в таких странах, как Франция, Германия, Нидерланды - от 10 000 до 14 000 евро.

Также мы писали, что член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, что не видел законопроекта, который бы запрещал мужчинам старше 25 лет получать профессионально-техническое образование. Также он добавил, что любые ограничения на получение образования будут сомнительно конституционными, потому что Конституция гарантирует право на образование.

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