Эти американские самолеты использовали для перевозки грузов.

Класс авианосцев появился в 1917 году с выходом в море британского HMS Furious. За более чем столетие с них взлетали и садились самые разные самолеты, преимущественно истребители.

В SlashGear рассказали о самом большом самолете, который когда-либо приземлявшимся на авианосец. Это огромный транспортный Lockheed C-130 Hercules, который значительно больше любого современного истребителя.

В издании напомнили, что в линейку C-130 входили четырехдвигательные турбовинтовые транспортные самолеты, которые эксплуатировались с 1954 года. Всего было произведено более 2500 таких самолетов для США и других стран.

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Самолет, который приземлялся на авианосец, был модификацией KC-130F. Он эксплуатировался Корпусом морской пехоты США в качестве самолета для дозаправки в воздухе и тактической воздушной поддержки.

Обычно для C-130 требуется взлетно-посадочная полоса длиной не менее 610 метров, а палуба авианосца, на которую он приземлился, была чуть более чем в два раза короче. Более того, масса самолета значительно превышала массу самолетов, которые обычно выполняют такие посадки и взлеты.

В издании объяснили, что желание посадить огромный транспортный самолет на палубу авианосца было связано с необходимостью пополнить запасы кораблей как можно большим количеством материалов за как можно меньшее количество рейсов. В октябре и ноябре 1963 года были проведены испытания с помощью самолета KC-130F, предоставленного Центру испытаний ВМС США.

Авианосцем, на палубу которого приземлился KC-130F, был USS Forrestal (CVA-59). Всего самолет совершил 21 посадку и взлет с корабля с различным весом. Максимальный вес составил 54 885 кг.

В издании добавили, что после выполнения этих маневров на фюзеляже KC-130F появилась надпись: "Смотри, мама, без крюка", которую оставили американские военные.

В издании отметили, что самолеты C-130 до сих пор эксплуатируются. KC-130F, который совершал посадки на авианосец, был выведен из эксплуатации и выставлен в Национальном музее морской авиации на базе ВМС в Пенсаколе, Флорида.

5 самых громких истребителей в мире

Ранее УНИАН рассказывал о пяти самых громких истребителях в мире, которые находятся в эксплуатации. Они настолько громкие, что могут повредить барабанные перепонки человека.

Одним из таких истребителей является F-22 Raptor. Его рев может достигать 150 дБ.

Более того, американский истребитель F-35 также является довольно громким. Он может издавать до 121 дБ на земле.

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