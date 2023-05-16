Письмо министра финансов США Джанет Йеллен к законодателям является последним предупреждением о шатком финансовом положении правительства.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что у Соединенных Штатов могут закончиться деньги для оплаты своих счетов к 1 июня, если Конгресс не поднимет или не приостановит лимит долга.

Как говорится в материле The New York Times, министерство финансов ранее предупреждало о том, что так называемая дата X может наступить уже 1 июня, после чего федеральное правительство может столкнуться с возможностью дефолта по своему долгу.

В письме к законодателям Йеллен предупредила, что фактическая дата, когда у федерального правительства могут закончиться наличные, может быть на несколько дней или недель позже, чем эти оценки.

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Как говорится в материале, письмо Йеллен является последним предупреждением о шатком финансовом положении правительства.

"Ожидание до последней минуты приостановки или увеличения лимита долга может нанести серьезный ущерб бизнесу и доверию потребителей, повысить стоимость краткосрочных займов для налогоплательщиков и негативно повлиять на кредитный рейтинг Соединенных Штатов", - сказала Йеллен.

Министерство финансов использует бухгалтерские маневры, известные как чрезвычайные меры, чтобы продолжать оплачивать счета страны, не нарушая потолок долга в размере 31,4 триллиона долларов, который был официально достигнут 19 января.

Йеллен не сообщила о каких-либо дополнительных мерах, которые она планирует предпринять для экономии денежных средств. Эксперты по бюджету прогнозируют, что если правительство сможет найти достаточные ресурсы для оплаты своих счетов до середины июня, то приток квартальных налоговых поступлений может обеспечить дополнительную передышку до конца лета.

Риск дефолта в США

В июле 2022 года JPMorgan заявил о том, что экономика США в шаге от рецессии. В сентябре 2022 года фондовые индексы США упали до двухлетнего минимума.

В марте 2023 года исполнительный директор JPMorgan Chase & Co Джейми Димон заявил о том, что война в Украине стала главной поблемой для экономики США. Сообщалось, что США все еще надеются на относительно мягкую рецессию.

7 февраля 2023 года министр финансов США Джанет Йеллен предупредила Конгресс, что страна может объявить дефолт по своим финансовым обязательствам уже в июне. Йеллен также отметила, что может произойти "глобальный финансовый кризис", если не будет достигнуто соглашение об ограничении долга.

По состоянию на 22 апреля 2023 года впервые за 12 лет риски, что США не заплатят по долгам выросли до максимума. Стоимость страхования суверенного долга США выросла до самого высокого уровня с 2011.

ВВС со ссылкой на официальные данные американского Министерства торговли опубликовало прогноз, согласно которому в 2023 году экономика США войдет в рецессию, на что указывает замедление активности на рынке труда и явный спад экономического роста. Однако есть все основания рассчитывать на то, что рецессия будет достаточно умеренной.

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