Правильное питание важно для здоровой работы мозга, а некоторые продукты способны улучшить память и другие когнитивные функции.

Мозг человека отвечает за движения, мышление, эмоции, дыхание и многое другое. Поэтому, его следует обеспечивать достаточным количеством энергии и питательных веществ, пишет Eatingwell.

Исследование показало, что продукты, богатые витаминами, минералами, антиоксидантами, флаванолами, полифенолами и омега-3 жирными кислотами, могут помочь улучшить память, когнитивные функции и общее состояние здоровья мозга.

Оказалось, что соблюдение диеты MIND, которая является сочетанием средиземноморской диеты и диеты DASH, что способствует употреблению определенных продуктов, полезных для здоровья мозга, помогает уменьшить риск развития болезни Альцгеймера и деменции. Поэтому, стоит добавить в свой рацион эти полезные для работы мозга продукты.

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1. Листовые зеленые овощи

Речь идет о, в частности, капусте и шпинате, в которых много питательных веществ, витамин К, бета-каротин (предшественник витамина А), фолаты и витамин Е.

Указывается, что витамин Е защищает клетки от повреждения свободными радикалами и, как считается, предотвращает ухудшение когнитивных функций у пожилых людей.

2. Баранина.

Исследование показало, что если употреблять еженедельно баранину, происходит улучшение долгосрочных когнитивных функций.

3. Яйца

Регулярное употребление яиц связывают с уменьшением потери памяти у пожилых людей.

4. Лосось

Жирная рыба, такая как лосось, богата омега-3 жирными кислотами, которые имеют решающее значение для развития и функционирования мозга. Также употребление лосося способствует снижению риска сердечных заболеваний и артрита.

5. Черника

Эта ягода обеспечивает организм необходимыми питательными веществами, включая витамин С, витамин К, марганец и фитонутриенты. Указывается, что эти питательные вещества способствуют стимуляции кровотока и снабжению кислорода в мозг, за счет чего улучшается концентрация внимания.

6. Грецкие орехи.

Употребление около 30-60 граммов грецких орехов в день может улучшить когнитивные функции, поскольку в них есть источник альфа-линоленовой кислоты (ALA) - растительной незаменимой жирной кислоты омега-3, которая помогает противодействовать когнитивному спаду.

Поэтому, как указывает издание, можно улучшить свои когнитивные функции, просто чаще употребляя продукты из этого списка.

Интересные детали о работе мозга

Ранее УНИАН сообщал, что исследование показало, что жара негативно влияет на работу мозга. При повышении температуры воздуха от +26°C люди чаще забывают детали из-за ухудшения памяти, они могут иметь трудности с решением простых задач.

Также мы писали, что нейробиологи рассказали, почему люди забывают прошлое. Они утверждают, что мозг имеет неограниченный "объем" памяти, но он сортирует информацию на важную и второстепенную. Также мозг вынужден выбирать, что запомнить, а что нет.

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