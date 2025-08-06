Мозг человека отвечает за движения, мышление, эмоции, дыхание и многое другое. Поэтому, его следует обеспечивать достаточным количеством энергии и питательных веществ, пишет Eatingwell.
Исследование показало, что продукты, богатые витаминами, минералами, антиоксидантами, флаванолами, полифенолами и омега-3 жирными кислотами, могут помочь улучшить память, когнитивные функции и общее состояние здоровья мозга.
Оказалось, что соблюдение диеты MIND, которая является сочетанием средиземноморской диеты и диеты DASH, что способствует употреблению определенных продуктов, полезных для здоровья мозга, помогает уменьшить риск развития болезни Альцгеймера и деменции. Поэтому, стоит добавить в свой рацион эти полезные для работы мозга продукты.
1. Листовые зеленые овощи
Речь идет о, в частности, капусте и шпинате, в которых много питательных веществ, витамин К, бета-каротин (предшественник витамина А), фолаты и витамин Е.
Указывается, что витамин Е защищает клетки от повреждения свободными радикалами и, как считается, предотвращает ухудшение когнитивных функций у пожилых людей.
2. Баранина.
Исследование показало, что если употреблять еженедельно баранину, происходит улучшение долгосрочных когнитивных функций.
3. Яйца
Регулярное употребление яиц связывают с уменьшением потери памяти у пожилых людей.
4. Лосось
Жирная рыба, такая как лосось, богата омега-3 жирными кислотами, которые имеют решающее значение для развития и функционирования мозга. Также употребление лосося способствует снижению риска сердечных заболеваний и артрита.
5. Черника
Эта ягода обеспечивает организм необходимыми питательными веществами, включая витамин С, витамин К, марганец и фитонутриенты. Указывается, что эти питательные вещества способствуют стимуляции кровотока и снабжению кислорода в мозг, за счет чего улучшается концентрация внимания.
6. Грецкие орехи.
Употребление около 30-60 граммов грецких орехов в день может улучшить когнитивные функции, поскольку в них есть источник альфа-линоленовой кислоты (ALA) - растительной незаменимой жирной кислоты омега-3, которая помогает противодействовать когнитивному спаду.
Поэтому, как указывает издание, можно улучшить свои когнитивные функции, просто чаще употребляя продукты из этого списка.
Интересные детали о работе мозга
Ранее УНИАН сообщал, что исследование показало, что жара негативно влияет на работу мозга. При повышении температуры воздуха от +26°C люди чаще забывают детали из-за ухудшения памяти, они могут иметь трудности с решением простых задач.
Также мы писали, что нейробиологи рассказали, почему люди забывают прошлое. Они утверждают, что мозг имеет неограниченный "объем" памяти, но он сортирует информацию на важную и второстепенную. Также мозг вынужден выбирать, что запомнить, а что нет.