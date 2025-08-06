Пентагон выделяет деньги на поддержку гаубиц.

Соединенные Штаты Америки согласовали поставки оборудования и обслуживания гаубиц M777 в Украине на более 200 миллионов долларов.

Как пишет агентство Reuters, об этом говорится в заявлении Министерства обороны США. Так, Государственный департамент одобрил возможную продажу Украине услуг по ремонту, техническому обслуживанию и поддержке артиллерийских установок M777, а также транспортировки и логистики.

Согласно официальному заявлению, главным подрядчиком по ремонту и поддержке гаубиц выступит компания BAE Systems. В то же время поставщик услуг по транспортировке и логистике будет определен из перечня утвержденных подрядчиков.

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