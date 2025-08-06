По его словам, от результата переговоров будут зависеть дальнейшие шаги Белого дома.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что его специальный представитель по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф прибудет в Москву в среду, 6 августа.

Во время выступления в Белом доме американский лидер подтвердил информацию западных СМИ о том, что переговоры должны пройти уже сегодня. Трамп подчеркнул, что больше всего Америка работает над прекращением войны в Украине, поскольку "остальные войны" ему удалось остановить "в течение нескольких дней":

"Завтра у нас состоятся встречи с Россией. Посмотрим, что будет... США позже решат, вводить ли масштабные пошлины в отношении РФ и ее торговых партнеров, шаги будут зависеть от завтрашних переговоров в Москве".

Также американского президента попросили прокомментировать заявление Индии о том, что Нью-Дели не прекратит импорт российских энергоносителей, поскольку Америка продолжает покупать у России уран, химикаты и удобрения. Он ответил, что ничего об этом не знает.

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Кроме того, он назвал наиболее вероятным кандидатом на следующих выборах президента США от республиканцев своего вице-президента Джей Ди Вэнса. "Слишком рано говорить, но он делает отличную работу. Он, вероятно, фаворит на данный момент", - добавил Трамп.

Уиткофф едет в Москву

Напомним, ранее американский лидер анонсировал визит своего спецпосланника в российскую столицу. Встреча с российской стороной состоится всего за несколько дней до окончания срока жесткого ультиматума Трампа.

Вашингтон неоднократно предупреждал Москву, что отказ от мирного урегулирования войны приведет к новым санкциям и высоким торговым пошлинам против стран, которые покупают ее нефть.

Под ударом могут оказаться Китай, Индия и Бразилия. Несмотря на то, что американцы прямо призвали Пекин и Нью-Дели прекратить финансировать российскую войну против Украины, страны заявили, что продолжат покупать энергоресурсы РФ.

Срок действия ультиматума истекает уже в пятницу, 8 августа. В Москве давали понять, что не рассматривают угрозы Трампа всерьез, а Путин сказал, что его требования для перемирия не менялись - Украина должна отказаться от четырех областей.

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