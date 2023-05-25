Fitch поместило кредитный рейтинг США на пересмотр с возможностью понижения.

Агентство Fitch Ratings поместило долгосрочный рейтинг дефолта США в иностранной валюте на уровне "ААА" в список Rating Watch "Негативный".

Как говорится в сообщении агентства, Fitch поместило кредитный рейтинг США на пересмотр с возможностью понижения в связи с приближением 1 июня – даты, после которой страна может допустить дефолт по своим обязательствам.

Fitch может снизить рейтинг США, если Конгресс не повысит или не приостановит лимит государственного долга.

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"Fitch все еще ожидает, что вопрос лимита государственного долга будет решен до дня Х. Однако мы считаем, что риски того, что лимит долга не будет повышен или приостановлен, повысились. Следовательно, правительство может начать пропускать платежи по некоторым своим обязательствам", – говорится в сообщении агентства.

Если это произойдет суверенный рейтинг дефолта эмитента снизят до уровня ограниченного дефолта (RD), рейтинг бумаг, по которым США не заплатят, – до дефолтного уровня (D), а рейтинг бумаг с выплатами в течение следующих 30 дней – до мусорного уровня (CCC).

Fitch и ситуация в США

Fitch – одно из трех основных кредитных рейтинговых агентств наряду с Moody's и S&P.

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