Он хочет, чтобы Россия применила ядерное оружие.

На российском государственном телевидении в очередной раз призвали применить ядерное оружие против Украины. На этот раз пропаганда "набросилась" на Львов.

Телеведущий Владимир Соловьев, которому в Украине заочно объявили о подозрении сразу по пяти статьям Уголовного кодекса, предложил испытать ядерное оружие на Яворовском военном полигоне, расположенном в 30 километрах к северо-западу от Львова:

"Яворовский полигон идеально подходит для испытания ядерного оружия. Его просто не жалко. Там же готовят украинских нацистов. Поэтому рассчитаем розу ветров, посмотрим, куда дует ветер. Чтобы затянуло на Польшу".

Пропагандист заявил, что Львов ему "особенно не жалко", вспомнив о недавней эксгумации захоронений на "Холме Славы" и предложении мэра города обменять останки российских военных на украинских пленных.

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"Я считаю, что Львов должен быть стерт с лица земли. Из-за того сатанизма, который устроил мэр города с эксгумацией тел наших солдат... После этого всему населению Львова надо дать 24 часа на то, чтобы покинуть город. А этот город - это Содом и Гоморра", - сказал Соловьев.

Холм Славы во Львове

Как известно, в городе в течение нескольких месяцев продолжалась масштабная эксгумация советских захоронений на территории мемориального комплекса "Холм Славы".

Работы выполнялись специалистами Мемориально-поискового центра. Параллельно были демонтированы монументальные колонны на входе в комплекс.

В июле эксгумацию завершили. Всего из комплекса было изъято 355 останков, в том числе агента НКВД Николая Кузнецова и майора Степана Путина. Их перезахоронят на Голосковском кладбище.

Эти работы стали частью процесса декоммунизации, направленного на трансформацию пространства мемориальных напоминаний советской эпохи в современные украинские ознакомительные и поисковые.

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