Стоимость страхования суверенного долга США выросла до самого высокого уровня с 2011.

Спреды на пятилетние кредитные дефолтные свопы США расширились до 51 базисного пункта, что более чем вдвое больше, чем в начале года.

Как сообщает Reuters, стоимость страхования суверенного долга США выросла до самого высокого уровня с 2011 года из-за опасений рынка, что правительство может достичь своего долгового потолка раньше, чем ожидалось.

Как говорится в материале, рост американских 5-летних кредитных дефолтных свопов до максимума с 2011 года вызван опасением рынка относительно быстрого достижения долгового потолка.

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Долговой потолок

Долговой потолок - это сумма средств, которую США могут "одолжить" на выполнение действующих государственных обязательств, например социальных выплат, зарплат военным, обслуживание госдолга и тому подобное. Эти средства не предусматривают новых статей расходов, а лишь позволяют правительству выполнить обязательства, которые уже существуют.

Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что США, вероятно, достигнут установленного лимита долга в 31,4 трлн долларов 19 января, что заставит принять министерство чрезвычайные меры по управлению денежными средствами, которые могут предотвратить дефолт до начала июня.

Война в Украине и экономика США

В июле 2022 года JPMorgan заявил о том, что экономика США в шаге от рецессии.

В сентябре 2022 года фондовые индексы США упали до двухлетнего минимума.

В марте 2023 года исполнительный директор JPMorgan Chase & Co Джейми Димон заявил о том, что война в Украине стала главной поблемой для экономики США. Сообщалось, что США все еще надеются на относительно мягкую рецессию.

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