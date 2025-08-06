Дроны летят и с Черного моря.

Очередная неспокойная ночь для украинцев - Российская Федерация терроризирует ряд областей дронами-камикадзе типа "Шахед", там объявили воздушную тревогу.

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После полуночи в Telegram-канале Повтиряних сил сообщили о группах ударных беспилотников, которые летят из акватории Черного моря в направлении Одесской области. Впоследствии стало известно, что они движутся на Татарбунары/Измаил.

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Кроме того, военные предупредили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией оккупантов на Запорожскую область.

Российские удары по Украине

Напомним, в ночь на 5 августа оккупанты запустили в сторону страны 46 дронов различных типов и баллистическую ракету Искандер-М. В сети сообщали, что целью ракетного удара был Белгород-Днестровский район.

Лозовая Харьковской области подверглась самой масштабной атаке за все время войны. В результате российского налета в городе сообщили о большом количестве разрушений и раненых людей. Погиб по меньшей мере один человек.

Воздушные силы рассказали о попадании 17 дронов на восточном направлении, а также одной баллистической ракеты и обломков в трех локациях на южном и северо-восточном направлениях.

Уже вечером стало известно, что оккупанты дважды атаковали Харьков дронами типа "Молния". Под ударом оказался Киевский район города. Повреждена заправка, пострадала одна женщина.

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