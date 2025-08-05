Войска РФ уже более года пытается вытеснить ВСУ из этого района.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опровергает сообщения об окружении подразделений Сил обороны в Покровске.

В опубликованном в Telegram-канале официальном заявлении сообщается, что украинские войска продолжают сдерживать российских оккупантов вокруг Покровско-Мирноградской агломерации, а командование приняло меры для усиления устойчивости обороны на этом направлении:

"Сейчас противник проводит наступательные действия северо-восточнее Покровска, осуществляет попытки перерезать логистику украинских войск. Впрочем, несмотря на значительные усилия и непрерывные штурмы, успеха враг не имеет. Российские солдаты находят только свою смерть вокруг Покровска".

Ситуация на фронте

Напомним, сегодня аналитики украинского проекта DeepState сообщили, что российские войска продолжают активно давить на украинские позиции, пытаясь установить контроль над Покровском.

Видео дня

Основное внимание захватчики сосредоточили на населенном пункте Родинское. В последние дни они уже появлялись на его восточных окраинах, а теперь продолжают активное продвижение с целью закрепления, наращивания сил и постепенного захвата всего города.

А соучредитель проекта Роман Погорелый рассказал, что оккупанты сосредоточили районе Покровска, Мирнограда, Торецка, а также вдоль административной границы между Донецкой и Днепропетровской областями группировку численностью около 100 тысяч военнослужащих.

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