Парламентарий считает, что нужно пересмотреть целесообразность потребностей ВСУ, в частности, создания небоеспособных "бригад-зомби".

Правительство будет пытаться покрыть дефицит финансирования сил обороны в полтриллиона гривень за счет повышения налогов. Однако стоит исследовать, правильно ли в ВСУ оценили потребности. Об этом в Facebook заявила нардеп Марьяна Безуглая.

"Полтриллиона гривень не хватает Украине для финансирования сил обороны до конца 2024 года. Дополнительные средства Кабмин будет искать, в частности, у налогоплательщиков. Соответствующие законопроекты Минфина уже поданы в Верховную Раду. Но абсурд ситуации с планированием заключается в том, что никто в Минобороны и Кабмине не пробует оценить, правильно ли, целесообразно ли ВСУ подали свою потребность и стоит ли, например, создавать новые небоеспособные "бригады-зомби" вместо пополнять и усиливать существующие подразделения, увеличивать штабы", – говорится в сообщении политика.

По ее словам, создание одной такой бригады стоит минимум 20 млрд грн. В то же время только штат ТЦК и СП насчитывает почти 100 тыс. человек.

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"Нет ни одного специалиста в правительстве, который оценивает целесообразность бесконечного желания главкома ВСУ и его Генштаба превратить всю страну в пехоту. Тысячи "мертвых душ" в армии тоже никем не оцениваются", – считает нардеп.

Дефицит госбюджета и повышение налогов

Глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа заявила, что военные рискуют остаться без зарплат уже в конце сентября, если Рада не примет решение о повышении налогов. Сейчас чиновникам и нардепам необходимо найти 500 млрд грн. Большинство из этой суммы, а именно 495 миллиардов гривен, пойдут на нужды обороны.

В то же время Украина впервые с начала российского вторжения собирается повысить налоги. Кабинет министров подготовил законопроект, которым предусмотрено повышение ряда налогов. В частности, военный сбор вырастет с нынешних 1,5% до 5% и более в отдельных случаях.

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