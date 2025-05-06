Фридриху Мерцу не хватило всего нескольких голосов для уверенного голосования.

Нижняя палата парламента Германии (Бундестаг) провалила голосование за кандидатуру нового канцлера Фридриха Мерца.

В ходе первого тура лидер Христианско-демократического союза набрал 310 голосов "За" из 316 необходимых. При этом коалиционные фракции ХДС/ХСС и СДПГ вместе имеют 328 мест в парламенте, пишет Taggesschau.

Сообщается, что это беспрецедентная ситуация в истории Федеративной Республики Германия. Ещё никогда после выборов в Бундестаг и успешных коалиционных переговоров назначенный кандидат на пост канцлера не терпел неудачу при голосовании в парламенте.

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Фракции теперь совещаются, как действовать дальше. Мерц и сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль ранее подчёркивали, что рассчитывают на уверенное большинство со стороны будущих правящих фракций при голосовании за канцлера. На внеочередных заседаниях фракций как представители блока Союза, так и СДПГ подтвердили, что все депутаты присутствуют.

Что будет дальше

Основной закон регулирует такую ситуацию. В статье 63, в которой изложены правила выборов канцлера, говорится: "Если предложенный кандидат не будет избран, Бундестаг может в течение 14 дней после голосования выбрать федерального канцлера большинством голосов своих членов".

Таким образом, в течение двух недель может быть назначен второй тур голосования. Если и тогда не будет достигнуто канцлерское большинство, в третьем туре будет достаточно простого большинства голосов присутствующих депутатов.

Однако точно известно, что 6 мая — в день первого тура — повторного голосования не будет, эту информацию подтвердил генсекретарь ХДС Карстен Линнеманн.

Другие новости про Фридриха Мерца

Ранее УНИАН сообщал, что ранее лидер Христианско-демократического союза заявлял, что не примет продиктованный мир для Украины. Мерц надеется, что Соединенные Штаты Америки вместе с Европой продолжат поддерживать Украину, а переговоры президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Риме станут началом серьезного мирного процесса.

Кроме того, ранее он объявил состав будущего правительства Германии. К примеру, министром иностранных дел должен стать Иоганн Вадефул, который, "является преданным европейцем" и "твердо поддерживает помощь Украине в ее защите от вторжения России".

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