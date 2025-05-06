Уже с самого утра звезда поехала в больницу.

Телеведущая Леся Никитюк - счастливая пет-мама своего любимца Рафика. Она часто берет его с собой на съемки и старается не оставлять его одного. Заметно, что Леся души не чает в своем домашнем любимце.

Однако неожиданно для всех Никитюк рассказала, что Рафику стало плохо. По ее словам, у него начали отказывать ноги, из-за чего она сорвалась и поехала с ним в ветеринарную клинику.

Врачи провели ряд обследований и выяснили, что у Рафика - гастрит.

Видео дня

"Утро началось с того, что у пса начали отказывать ноги… Погнала в больницу, сделала все: рентген, УЗИ, анализ крови. Оказалось – гастрит. Напердел мне на 5 тысяч. Счастлива, что у меня есть ты, мой любимый пес Рафик", - с юмором подписала кадр Никитюк в своем Инстаграмме.

Сейчас Рафику намного лучше, ведь забота и любовь Никитюк помогает ему преодолеть боли.

Напомним, ранее Лесю Никитюк заметили с округлым животиком. Поклонники ранее уже поговаривали, что звезда ждет первенца.

Кстати, сама телеведущая не стала молчать и решила прокомментировать это.

Вас также могут заинтересовать новости: