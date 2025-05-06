Доноры запчастей: США отправляют в Украину F-16 с 'кладбища самолетов' в Аризоне

Эти самолеты нельзя было восстановить для оперативного использования.

США передают Украине списанные F-16 с "кладбища самолетов" на базе Дэвис-Монтан в Аризоне, пишет Defense News.

Как пояснил представитель Воздушных сил США, эти истребители "были сняты с активного использования США и не пригодны для полетов". Им не хватает критически важных компонентов, таких как двигатель или радар, и эти самолеты нельзя было восстановить для оперативного использования. Их будут использовать как доноры запчастей для самолетов, которые Украине предоставила Европа.

Госдепартамент США также одобрил продажу Украине военной техники и услуг на $310,5 млн. В пакет входят запчасти, модификации, техническая документация, программное обеспечение, а также обучение пилотов и техников. В ведомстве отметили, что это усилит обороноспособность Украины и углубит ее совместимость с США.

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Несмотря на первоначальные сомнения Вашингтона в целесообразности поставки F-16, в августе 2023 года администрация Байдена дала зеленый свет. Дания, Нидерланды, Бельгия и Норвегия уже передали самолеты или обязались это сделать.

Генерал Кристофер Каволи заявил 3 апреля: "К развертыванию в Украине подготовлено больше F-16. В процессе обучения есть больше пилотов. Самолеты активны и летают ежедневно. Они победили большое количество крылатых ракетных угроз, а также нанесли огромное количество наступательных атак вдоль восточного фронта".

Самолеты F-16 для Украины

Ранее издание The War Zone писало, что Соединенные Штаты Америки отправили в Украину списанные истребители F-16. Самолеты могут использоваться исключительно как доноры запчастей.

Оно опубликовало кадры с погрузкой частично разобранных бортов на украинский транспортный самолет Ан-124 в Аризоне. Согласно данным бортовых трекеров, он направлялся в Польшу.

В Воздушных силах США отмечали, что Штаты "поддержали поставки европейцами пожертвованных Украине F-16, предоставив Украине списанные и полностью неработоспособные F-16 на запчасти".

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