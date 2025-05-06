В украинский прокат фильм выйдет 29 мая 2025 года.

Вышел украинский трейлер сюрреалистического музыкального психологического триллера "Спеши в завтра" (Hurry Up Tomorrow), также известного под локализированным названием "Последнее завтра".

В центре сюжета фильма – известный музыкант, который страдает от бессонницы. Однажды во время концерта он встречает таинственную незнакомку, и эта встреча становится отправной точкой его запутанной одиссеи и ставит под сомнение все, что, как он думал, знал о себе.

Фильм основан на одноименном шестом студийном альбоме американского певца Эйбеля Тесфае, более известного под псевдонимом The Weeknd (до этого он уже играл главную роль в скандальном сериале "Идол"). Музыкант обещает зрителям невероятное кинопутешествие, звездный каст, авторский саундтрек и неожиданный финал.

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Кроме The Weeknd в фильме сыграли Дженна Ортега (сериал "Уэнздей", франшиза "Крик", "Битлджус Битлджус") и Барри Кеоган (сериал "Чернобыль", "Дюнкерк", "Убийство священного оленя", "Солтберн").

Снял ленту американский режиссер Трей Эдвард Шульц ("Волны", "Оно приходит ночью").

Как сообщила пресс-служба компании SVOEkino Film Distribution, в украинский прокат фильм выйдет 29 мая 2025 года.

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