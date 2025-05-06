Казанин назвал реальную причину ухода Елены Кравец из 'Квартала': 'Не могла оставаться'

Они много лет работали вместе.

Участник "Квартала 95" Степан Казанин много лет выступал на одной сцене с Еленой Кравец, пока она не решила покинуть проект. По его словам, они прошли немалый путь, однако Кравец, вероятно, решила развиваться дальше, а также посвятить больше времени материнству.

"Сейчас она решила делать все сама. В начале войны она сама написала в рабочем чате, что, мол, так и так, все. Мы же многому ее научили — жизни, например. Вокруг одной девушки — столько парней, "шакалов", волков. И она все стойко выдержала, отработала много лет, начиная с КВН и "Квартала". И потом — "хватит, они мне больше ничего не дадут, поэтому я дальше сама"" - сказал Казанин в комментарии "Люкс ФМ".

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Также Казанин с сожалением отреагировал на то, что Кравец решила покинуть проект:

"К тому же она мама троих. Вероятно, она больше не могла оставаться с нами. Поэтому получилось как получилось".

Он добавил, что у Елены большой опыт, поэтому ее ждет интересное будущее в карьере.

Напомним, Елена Кравец объяснила, почему ушла из "Квартала 95", и есть ли у нее обида на коллег.

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