С начала полномасштабной войны в конструкцию боевых машин внесли около 200 различных изменений.

"Уралвагонзавод" отправил в войска новые партии танков Т-90М и Т-72Б3М. Об этом сообщает Telegram-канал российской корпорации.

"На танки устанавливаются средства РЭБ, сетки против FPV-дронов и резиноармированная защита, которая устанавливается на корму башни и моторно-трансмиссионный отсек. Конструкторские работы по усилению защиты танков продолжаются в постоянном режиме", - говорят в корпорации.

Для усиления пропагандистского эффекта россияне показали советский средний танк периода Второй мировой войны Т-34, который вышел "проводить" на фронт новые российские машины.

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Отметим, что Т-72Б3М является модернизированной версией танка Т-72Б3, который в свою очередь стал развитием Т-72. Т-72Б3 разработали в качестве экономической альтернативы танку Т-90.

Другие детали об этих танках

Т-72Б3, как и все версии Т-72, имеет критический недостаток. Дело в том, что боезапас танка хранится в автомате заряжания карусельного типа, который находится почти вплотную к экипажу. Эти снаряды подвержены детонации при пробитии корпуса танка, что часто приводит к разрушению или отрыву башни и гибели экипажа.

В свою очередь, Т-90М представляет собой новую версию Т-90, который сам фактически является модернизацией Т-72. Танк получил новую башню, оснащенную системой управления огнем "Калина" с интегрированной боевой информационно-управляющей системой тактического звена.

В арсенал машины входят гладкоствольная пушка 2А46М-5 калибра 125 миллиметров и дистанционно управляемая зенитная пулеметная установка.

В целом Т-90М остается наиболее современным серийным российским танком. В то же время он имеет примерно такие же недостатки, как и старые советские машины - например, низкую скорость заднего хода.

Производство танков в России - что известно

Ранее УНИАН сообщил, что в прошлом году "Уралвагонзавод" мог передать войскам РФ около 200 танков Т-72Б и Т-72Б1, которые модернизировали до стандарта Т-72Б3. Кроме того, армия РФ могла получить примерно 60-80 танков Т-90М нового производства.

Специалисты отмечают, что этого количества недостаточно для того, чтобы покрыть потери российских сил за время российско-украинской войны, которые некоторые эксперты оценивают в примерно 3700 единиц (включая уничтоженные, захваченные и поврежденные машины).

Отметим также, что Россия так и не ввела в строй новый танк Т-14 "Армата", который теоретически мог заменить советские образцы. Специалисты отмечают, что за все годы было построено мизерное количество таких танков.

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