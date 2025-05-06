Американский президент также напомнил о так называемом "перемирии", которое объявил Путин на 9 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что и Россия, и Украина готовы к урегулированию войны, а диктатор Владимир Путин якобы стал больше склоняться к миру на фоне падения цен на нефть.

"Я думаю, что Россия, учитывая цену на нефть сейчас, нефть упала, мы имеем хорошее положение для урегулирования, они хотят урегулировать (войну в Украине - УНИАН). Украина хочет урегулировать", - сказал Трамп, цитирует Reuters.

Цены на нефть с начала года снизились примерно на $15 за баррель. По данным Reuters, ОПЕК+ планирует наращивание добычи. "Мы прошли долгий путь, и, возможно, что-то произойдет, но, надеюсь, это произойдет", - добавил Трамп.

Видео дня

Он напомнил, что Путин недавно предложил трехдневное прекращение огня к годовщине победы над нацистской Германией. "Как вы знаете, президент Путин только что объявил трехдневное прекращение огня - что звучит немного, но это много, если бы вы знали, с чего мы начали. Это война, которой никогда не должно было быть", - заявил он.

Трамп также добавил, что количество погибших на войне значительно превышает официальные оценки, и подчеркнул свое стремление остановить конфликт, который его администрация называет опосредованным противостоянием между США и Россией.

Отвечая на вопрос о расследовании взрывов на "Северном потоке" в 2022 году, Трамп сказал: "Я думаю, что многие люди знают, кто это взорвал", намекнув на сомнения относительно версии о причастности Москвы.

Американские СМИ сообщали, что за взрывами может стоять Украина, хотя Киев неоднократно это отрицал. Россия же обвиняла США и Великобританию, но доказательств не предоставила.

Трамп и Украина

Ранее Трамп заявил, что трехдневное "перемирие" с Украиной, которое объявил российский диктатор Владимир Путин, чтобы провести военный парад 9 мая, является шагом вперед к достижению мира.

В то же время ранее он заявил, что может подписать законопроект сенатора Линдси Грэма о новых санкциях против России, если Кремль не докажет, что готов двигаться к мирному соглашению.

Вас также могут заинтересовать новости: