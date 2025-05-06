Специалисты зафиксировали несколько потенциальных гнездовых территорий во время исследования.

Во время очередной весенней экспедиции ученые Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника осуществили обследование гнезда орлана-белохвоста. Его впервые обнаружили в середине декабря 2024 года, сообщают на странице заповедника в Facebook.

Отмечается, что гнездо находится на высокой старой сосне на расстоянии более 20 метров от земли. Ученые заметили, что на гнезде находилась самка с одним птенцом, который внимательно наблюдал за работой специалистов.

В заповеднике добавили, что экспедиционный маршрут проходил через центральную часть заповедной территории и охватывал прибрежные участки реки Припять. Ученые поделились, что там сохраняются благоприятные условия для гнездования орланов.

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Также специалисты зафиксировали несколько потенциальных гнездовых территорий во время исследования. Ученые предполагают гнездование около 20 пар орланов-белохвостов на территории заповедника, что свидетельствует о стабильной численности популяции этого вида.

Стая волков попала в одну из фотоловушек Чернобыльского заповедника

Ранее фотоловушка Чернобыльского заповедника зафиксировала настоящих мастеров маскировки - стаю волков. Специалисты отметили, что они искусно сливаются с ландшафтом, что типично для таких хищников.

"Например, у пустынных волков окрас с рыжим оттенком, у тундровых - белым, а у лесных варьируется от светло-серого, серо-бурого до черного", - рассказали ученые.

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